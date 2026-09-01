Сколько космических частиц проходит сквозь наше тело каждую секунду: ответ может удивить

Одни частицы вообще не взаимодействуют с атомами тела человека, но другие могут оказать влияние на нашу биологию.

Атмосфера Земли защищает нас от опасных космических лучей. Но некоторые частицы из космоса проходят сквозь наше тело каждую секунду. Люди не чувствуют этого. Так сколько же космических частиц на самом деле проходит сквозь тело человека в любой момент времени? Об этом пишет Live Science.

Одними из самых распространенных фундаментальный частиц во Вселенной являются нейтрино. Они не имеют электрического заряда, почти не имеют массы, и практически не взаимодействуют с остальной видимой материей. Поэтому их очень сложно обнаружить. Из-за этого они получили прозвище "частицы-призраки".

Почти все нейтрино, которые постоянно проходят сквозь Землю и наши тела образуются в результате термоядерного синтеза в ядре Солнца. Но некоторые нейтрино приходят к нам из других галактик.

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Расчеты физиков показали, что каждую секунду через тело человека проходит около 100 триллионов нейтрино и мы этого даже не чувствуем, ведь эти частицы не взаимодействуют с атомами нашего тела. А потому нейтрино не представляют никакой опасности для здоровья.

Также Землю постоянно бомбардируют космические лучи — высокоэнергетические частицы, которые движутся почти со скоростью света. Подавляющее большинство космических лучей приходит из-за пределов Солнечной системы. Эти частицы образуют в результате взрывов сверхновых (смерть массивных звезд) или при поглощении материи сверхмассивными черными дырами.

Космические лучи в основном состоят из протонов, которые являются ядрами атомов водорода, или атомных ядер гелия или железа, которые содержат как протоны, так и нейтроны. Небольшую част космических лучей составляют электроны и их аналог из антиматерии – позитроны.

Хотя атмосфера Земли блокирует опасные космические лучи их столкновение с молекулами воздуха вызывает появление потоков вторичных частиц, которые достигают поверхности Земли. Такими частицами, например, являются мюоны, которые похожи на электроны, но их масса в 200 раз больше.

Каждую секунду сквозь тело человека проходит от десятков до сотен мюонов. Космические лучи потенциально могут влиять на биологию человека. Но любые последствия для здоровья, как правило, незначительны.

Любой человек может получить дозу радиации на уровне примерно 0,4 миллизиверта в год, что примерно равно нескольким рентгеновским снимкам грудной клетки, сделанным в течение года.

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