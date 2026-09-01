Скільки космічних частинок проходить крізь наше тіло щосекунди: відповідь може здивувати

Одні частинки взагалі не взаємодіють з атомами людського тіла, але інші можуть впливати на нашу біологію.

Атмосфера Землі захищає нас від небезпечних космічних променів. Але деякі частинки з космосу проходять крізь наше тіло щосекунди. Люди цього не відчувають. То скільки ж космічних частинок насправді проходить крізь тіло людини в будь-який момент часу? Про це пише Live Science.

Одними з найпоширеніших фундаментальних частинок у Всесвіті є нейтрино. Вони не мають електричного заряду, майже не мають маси і практично не взаємодіють з рештою видимої матерії. Тому їх дуже складно виявити. Через це їх прозвали "частинки-привиди".

Майже всі нейтрино, які постійно проходять крізь Землю та наші тіла, утворюються в результаті термоядерного синтезу в ядрі Сонця. Але деякі нейтрино надходять до нас з інших галактик.

Відео дня

Розрахунки фізиків показали, що щосекунди через тіло людини проходить близько 100 трильйонів нейтрино, і ми цього навіть не відчуваємо, адже ці частинки не взаємодіють з атомами нашого тіла. Тому нейтрино не становлять жодної небезпеки для здоров’я.

Також Землю постійно бомбардують космічні промені — високоенергетичні частинки, що рухаються майже зі швидкістю світла. Переважна більшість космічних променів надходить з-за меж Сонячної системи. Ці частинки утворюються в результаті вибухів наднових (смерть масивних зірок) або під час поглинання матерії надмасивними чорними дірами.

Космічні промені в основному складаються з протонів, які є ядрами атомів водню, або атомних ядер гелію чи заліза, що містять як протони, так і нейтрони. Невелику частину космічних променів становлять електрони та їхній аналог з антиматерії — позитрони.

Хоча атмосфера Землі блокує небезпечні космічні промені, їхнє зіткнення з молекулами повітря спричиняє появу потоків вторинних частинок, які досягають поверхні Землі. Такими частинками, наприклад, є мюони, які схожі на електрони, але їхня маса в 200 разів більша.

Щохвилини крізь тіло людини проходить від десятків до сотень мюонів. Космічні промені потенційно можуть впливати на біологію людини. Але будь-які наслідки для здоров’я, як правило, незначні.

Будь-яка людина може отримати дозу радіації на рівні приблизно 0,4 мілізіверта на рік, що приблизно дорівнює кільком рентгенівським знімкам грудної клітки, зробленим протягом року.

Інші новини науки