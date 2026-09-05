В США взорвалась ракета Blue Origin: это было похоже на взрыв Чернобыльской АЭС (видео)

Исследование показало, что во время взрыва ракеты-носителя New Glenn по территории США распространились низкочастотные звуковые волны, которые не слышны уху человека.

Новые данные показывают, что во время взрыва ракеты-носителя ракета New Glenn компании Blue Origin, который произошел в мае 2026 года, на расстояние в более 1600 км по территории США распространились звуковые волны, которые не ощущаются ухом человека. Но эти волны помогли прояснить некоторые детали взрыва. Исследователи подсчитали, что взрыв был примерно эквивалентен взрыву реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Исследование опубликовано в журнале The Seismic Record, пишет Live Science.

New Glenn - это многоразовая ракета-носитель компании Blue Origin высотой 98 метров. Это конкурент многоразовой ракеты-носителя Starship компании SpaceX высотой 124 метра. Правда последняя все еще проходит стадию испытаний. Ракета New Glenn уже три раза летала в космос: в январе и ноябре 2025 года, а также в апреле 2026 года.

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Но 29 мая 2026 года во время статических испытаний двигателя (то есть без запуска ракеты) на космодроме на мысе Канаверал (штата Флорида) нижняя ступень ракеты New Glenn неожиданно взорвалась. В воздух полетели горящие обломки и образовалось грибовидное облако. Только в начале августа компания Blue Origin сообщила, что вероятной причиной взрыва был неисправный кислородный клапан в двигательной системе.

New Glenn — это многоразовая ракета-носитель компании Blue Origin высотой 98 метров. Фото: скриншот

Эксперты считают, что взрыв ракеты New Glenn был самым мощным среди всех подобных событий, которые происходили не во время запуска ракеты. В результате взрыва никто не пострадал. Но тысячи местных жителей сообщили, что слышали очень громкий звук, когда ударная волна распространилась на расстояние до 217 километров от места взрыва.

Согласно новому исследованию, ученые провели анализ данных, полученных специальными станциями по всей территории США, которые зафиксировали наличие инфразвука во время взрыва ракеты New Glenn. Это сверхнизкочастотный звук, которые не могут слышать люди. Расчеты показали, что инфразвук распространился на расстояние в 1684 км от космодрома.

На основе частоты и дальности распространения этого звука ученые оценили мощность взрыва. Оказалось, что она составила примерно 0,131 килотонны в тротиловом эквиваленте, что немного выше мощности первоначального взрыва, уничтожившего ядерный реактор на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Ученые считают, что инфразвук является потенциально ценным инструментом для отслеживания аварий космических аппаратов или других крупных взрывов по всему миру.

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