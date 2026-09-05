У США вибухнула ракета Blue Origin: це нагадувало вибух Чорнобильської АЕС (відео)

Дослідження показало, що під час вибуху ракети-носія New Glenn по території США поширилися низькочастотні звукові хвилі, які не чутні людському вуху.

Нові дані свідчать, що під час вибуху ракети-носія New Glenn компанії Blue Origin, який стався у травні 2026 року, звукові хвилі, які не сприймаються людським вухом, поширилися на відстань понад 1600 км по території США. Але ці хвилі допомогли з’ясувати деякі деталі вибуху. Дослідники підрахували, що вибух був приблизно еквівалентний вибуху реактора на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Дослідження опубліковано в журналі The Seismic Record, пише Live Science.

New Glenn — це багаторазова ракета-носій компанії Blue Origin висотою 98 метрів. Це конкурент багаторазової ракети-носія Starship компанії SpaceX висотою 124 метри. Щоправда, остання все ще перебуває на стадії випробувань. Ракета New Glenn уже тричі літала в космос: у січні та листопаді 2025 року, а також у квітні 2026 року.

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Однак 29 травня 2026 року під час статичних випробувань двигуна (тобто без запуску ракети) на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида) нижній ступінь ракети New Glenn несподівано вибухнув. У повітря полетіли палаючі уламки, і утворилася грибоподібна хмара. Лише на початку серпня компанія Blue Origin повідомила, що ймовірною причиною вибуху був несправний кисневий клапан у рушійній системі.

New Glenn — це багаторазова ракета-носій компанії Blue Origin висотою 98 метрів. Фото: скриншот

Експерти вважають, що вибух ракети New Glenn був найпотужнішим серед усіх подібних подій, які відбувалися не під час запуску ракети. У результаті вибуху ніхто не постраждав. Однак тисячі місцевих жителів повідомили, що чули дуже гучний звук, коли ударна хвиля поширилася на відстань до 217 кілометрів від місця вибуху.

Згідно з новим дослідженням, вчені провели аналіз даних, отриманих спеціальними станціями по всій території США, які зафіксували наявність інфразвуку під час вибуху ракети New Glenn. Це наднизькочастотний звук, який люди не можуть почути. Розрахунки показали, що інфразвук поширився на відстань 1684 км від космодрому.

На основі частоти та дальності поширення цього звуку вчені оцінили потужність вибуху. Виявилося, що вона становила приблизно 0,131 кілотонни в тротиловому еквіваленті, що трохи перевищує потужність початкового вибуху, який знищив ядерний реактор на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Вчені вважають, що інфразвук є потенційно цінним інструментом для відстеження аварій космічних апаратів або інших великих вибухів у всьому світі.

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