Разумная жизнь на Марсе: фото NASA породило новые теории о существовании инопланетян (фото)

Фотография Красной планеты, сделанная NASA, породила теории о существовании инопланетной жизни — внимательные наблюдатели заметили следы на пыли.

В архивах NASA обнаружено невероятно странное изображение, которое, по мнению некоторых, является свидетельством существования разумной жизни на поверхности Марса. Этот снимок был сделан марсоходом NASA Curiosity, который последние 14 лет изучает возможность существования микробной жизни на Красной планете, чуть более года тому, 19 мая 2025 года, пишет Daily Mail.

На фото запечатлен пыльный марсианский ландшафт со скалистыми холмами и далекими горами около 2:40 утра по всемирному координированному времени. Однако некоторые эксперты также заметили на снимке нечто особенное: легко различимый узор на поверхности, похожий на ряд следов от шин.

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На втором снимке, присланном марсоходом Curiosity, тот же след был сфотографирован с другого ракурса Фото: NASA

Некоторые люди предположили, что эти следы принадлежат марсоходу. Однако другие считают, что эти следы совершенно отличаются от узора, наблюдавшегося в прошлом году. В результате возникла теория о том, что марсоходу NASA удалось запечатлеть доказательства существования какого-то механического устройства на Марсе. Некоторые пользователи в доказательство этой теории приводят также другой снимок, сделанный всего две минуты спустя — на фото запечатлен узор на поверхности с другого ракурса. Считается, что второе фото доказывает, что следы на первом снимком не были сбоем камеры или игрой света.

Отметим, что год назад, в сентябре 2025 года, NASA заявило об обнаружении самых четких признаков древней микробной жизни а Марсе в образце, собранном марсоходом "Персеверанс". Несмотря на это историческое открытие, как космическое агентство, так и Белый дом утверждают, что никаких признаков разумной внеземной жизни никогда не было обнаружено.

Исследователи NASA и военные часто называют странные и необъяснимые объекты на космических фото "артефактами". Более того, эти "артефакты" часто объясняются необычным освещением камеры или искаженными данными, передаваемыми на Землю.

Пользователь социальных сетей, поделившийся снимком Марса 2025 года, заявил, что на нем также видны признаки древнего водоема на планете Фото: NASA

Снимок 2025 года вновь привлек внимание пользователей, поскольку был опубликован энтузиасткой космоса Кари Сивертцен в социальных сетях. Сивертцен считает, что следы, обнаруженные марсоходом, могут указывать на признаки того, что в далеком прошлом на Марсе мог существовать водоем.

Впрочем, некоторые пользователи сопоставили следы колес Curiosity с рисунком, обнаруженном на Марсе, и пришли к выводу, что они не принадлежат масоходу. Пользователи отвечают, что след, обнаруженный на Красной планете представлял собой прямую линию по центру следа с равномерно расположенными отпечатками, плотно расположенными по прямой линии — если бы след был оставлен марсоходом, полос, вероятно, было бы две.

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