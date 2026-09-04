Розумне життя на Марсі: фото NASA породило нові теорії щодо існування інопланетян (фото)

Фотографія Червоної планети, зроблена NASA, породила теорії про існування позаземного життя — уважні спостерігачі помітили сліди на пилу.

В архівах NASA виявлено неймовірно дивне зображення, яке, на думку деяких, є свідченням існування розумного життя на поверхні Марса. Цей знімок був зроблений марсоходом NASA Curiosity, який останні 14 років досліджує можливість існування мікробного життя на Червоній планеті, трохи більше року тому, 19 травня 2025 року, пише Daily Mail.

На фото зображено запилений марсіанський ландшафт зі скелястими пагорбами та далекими горами близько 2:40 ранку за всесвітнім координованим часом. Однак деякі експерти також помітили на знімку щось особливе: легко помітний візерунок на поверхні, схожий на низку слідів від шин.

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На другому знімку, надісланому марсоходом Curiosity, той самий слід було сфотографовано з іншого ракурсу Фото: NASA

Деякі люди припустили, що ці сліди належать марсоходу. Однак інші вважають, що ці сліди цілком відрізняються від візерунка, який спостерігався минулого року. У результаті з’явилася теорія про те, що марсоходу NASA вдалося зафіксувати докази існування якогось механічного пристрою на Марсі. Деякі користувачі на підтвердження цієї теорії наводять також інший знімок, зроблений лише за дві хвилини по тому — на фото зафіксовано візерунок на поверхні з іншого ракурсу. Вважається, що друге фото доводить, що сліди на першому знімку не були збоєм камери чи грою світла.

Зазначимо, що рік тому, у вересні 2025 року, NASA заявило про виявлення найчіткіших ознак стародавнього мікробного життя на Марсі у зразку, зібраному марсоходом "Персеверанс". Незважаючи на це історичне відкриття, як космічне агентство, так і Білий дім стверджують, що жодних ознак розумного позаземного життя ніколи не було виявлено.

Дослідники NASA та військові часто називають дивні й незрозумілі об’єкти на космічних знімках "артефактами". Більше того, ці "артефакти" часто пояснюють незвичайним освітленням камери або спотвореними даними, що передаються на Землю.

Користувач соціальних мереж, який опублікував знімок Марса 2025 року, заявив, що на ньому також видно ознаки стародавнього водоймища на планеті Фото: NASA

Знімок 2025 року знову привернув увагу користувачів, оскільки його опублікувала ентузіастка космосу Карі Сівертцен у соціальних мережах. Сівертцен вважає, що сліди, виявлені марсоходом, можуть вказувати на ознаки того, що в далекому минулому на Марсі могло існувати водоймище.

Втім, деякі користувачі порівняли сліди коліс Curiosity з малюнком, виявленим на Марсі, і дійшли висновку, що вони не належать марсоходу. Користувачі зазначають, що слід, виявлений на Червоній планеті, являв собою пряму лінію по центру сліду з рівномірно розташованими відбитками, щільно розташованими по прямій лінії — якби слід був залишений марсоходом, смуг, ймовірно, було б дві.

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