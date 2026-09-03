5 часов и немножко "магии": загадка образования Луны наконец разгадана

Исследователи утверждают, что естественный спутник нашей планеты был создан всего за несколько часов в результате масштабного столкновения Земли с другой планетой.

Десятилетиями ученые считали, что естественный спутник Земли, Луна, образовалась, когда наша молодая планета столкнулась с планетой размером с Марс, названной Теей, выбросив в космос огромное количество расплавленной породы. Считалось, что этот материал слипался в течение многих лет и в конце концов образовалась Луна, пишет Daily Mail.

Однако теперь команда из Юго-Западного исследовательского института и Университета Аризоны утверждает, что события развивались совсем иначе. Ученые использовали мощные компьютерные модели и обнаружили, что в некоторых сценариях практически неповрежденная Луна появилась удивительно быстро после столкновения. По сути, понадобилось всего 5 часов, а решающим фактором, вероятно, стала температура.

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По словам доктора Адина Дентона, в зависимости от того, насколько горячими были Земля и Тея до столкновения, удар мог разрушить Тею и образовать массивный диск обломков, который в конечном итоге сформировал спутник.

Когда ученые использовали те же параметры, что и в первоначальном моделировании удара, вплоть до одинаковой температуры внутри обоих тел, примерно через 5 часов появился неповрежденный спутник Земли. Команда обнаружила, что геологические свойства сталкивающихся миров играют решающую роль в том, что происходит после удара.

Отметим, что предыдущие модели в основном рассматривали планеты как текучие тела и игнорировали прочность их пород. Когда ученые учли прочность материалов планет и их температуру, они получили совершенно другие результаты. Более горячие планеты слабее и легче разрываются на части. В то же время, более холодные миры прочнее и с большей вероятностью переживут удар целыми и невредимыми.

По словам доктора Дентона, компьютерные модели эволюционировали и теперь могут учитывать прочность материала, что невероятно важно при изучении столкновений между меньшими телами, например, астероидами. Ученые не были уверены, сработает ли это для Луны, но новое моделирование показывает, что это на самом деле чрезвычайно важно.

Авторы утверждают, что полученные данные могут помочь разгадать одну из величайших загадок планетологии — точное время столкновения, приведшего к образованию Луны. Более того, команда предполагает, что результаты их новой работы могут помочь объяснить некоторые загадочные характеристики луны, в том числе различия в ее составе и количестве содержащегося в ней летучего материала.

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