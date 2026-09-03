5 годин і трохи "магії": загадка походження Місяця нарешті розгадана

Дослідники стверджують, що природний супутник нашої планети утворився всього за кілька годин у результаті масштабного зіткнення Землі з іншою планетою.

Протягом десятиліть вчені вважали, що природний супутник Землі, Місяць, утворився, коли наша молода планета зіткнулася з планетою розміром з Марс, яку назвали Теєю, викинувши в космос величезну кількість розплавленої породи. Вважалося, що цей матеріал злипався протягом багатьох років і зрештою утворився Місяць, пише Daily Mail.

Однак тепер команда з Південно-Західного дослідницького інституту та Університету Арізони стверджує, що події розвивалися зовсім інакше. Вчені використовували потужні комп'ютерні моделі й виявили, що за деяких сценаріїв практично неушкоджений Місяць з'явився напрочуд швидко після зіткнення. По суті, на це знадобилося всього 5 годин, а вирішальним фактором, ймовірно, стала температура.

Відео дня

За словами доктора Адіна Дентона, залежно від того, наскільки гарячими були Земля і Тея до зіткнення, удар міг зруйнувати Тею й утворити масивний диск уламків, який зрештою сформував супутник.

Коли вчені застосували ті самі параметри, що й у початковому моделюванні зіткнення, аж до однакової температури всередині обох тіл, приблизно через 5 годин з’явився неушкоджений супутник Землі. Команда виявила, що геологічні властивості світів, які зіштовхуються, відіграють вирішальну роль у тому, що відбувається після удару.

Зазначимо, що попередні моделі здебільшого розглядали планети як текучі тіла й не враховували міцність їхніх порід. Коли вчені врахували міцність матеріалів планет та їхню температуру, вони отримали зовсім інші результати. Більш гарячі планети слабкіші й легше розриваються на частини. Водночас більш холодні світи міцніші й з більшою ймовірністю переживуть удар цілими й неушкодженими.

За словами доктора Дентона, комп’ютерні моделі вдосконалилися і тепер можуть враховувати міцність матеріалу, що є надзвичайно важливим під час дослідження зіткнень між меншими тілами, наприклад, астероїдами. Вчені не були впевнені, чи спрацює це для Місяця, але нове моделювання показує, що це насправді надзвичайно важливо.

Автори стверджують, що отримані дані можуть допомогти розгадати одну з найбільших загадок планетології — точний час зіткнення, яке призвело до утворення Місяця. Більше того, команда припускає, що результати їхньої нової роботи можуть допомогти пояснити деякі загадкові характеристики Місяця, зокрема відмінності в його складі та кількості летких речовин, що містяться в ньому.

Інші новини науки