У Землі могло не бути Місяця: куди подівся потенційний супутник Венери

Нове дослідження показує, що навіть якщо Венера мала свій супутник у минулому, то він був приречений на зникнення.

Ймовірно, Венера зазнала зіткнення, подібного до того, що призвело до утворення Місяця. Але, схоже, планеті такого розміру й на такій відстані від Сонця, як Венера, важко утримати великий супутник. Тому він давно зник, навіть якщо й існував. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

За словами вчених, те, що у Землі з’явився Місяць у результаті зіткнення, є неймовірною удачею. Цього могло взагалі не статися. Але гігантські зіткнення були поширеним явищем на пізніх стадіях формування планет земної групи близько 4,5 мільярдів років тому. Це означає, що Венера могла пережити таке зіткнення і у неї могла утворитися власний Місяць.

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Вчені розробили модель, щоб з’ясувати, чи міг у Венери коли-небудь з’явитися супутник, і якщо так, то чому він зник. Якби в результаті гігантського зіткнення, подібного до того, яке пережила Земля і в результаті якого з’явився Місяць, у Венери з’явився супутник, він не зміг би існувати мільярди років. Виживання будь-якого супутника, що утворився таким чином, судячи з усього, залежить насамперед від швидкості обертання планети після зіткнення, як показало дослідження.

Венера Фото: ESA

Астрономи з’ясували, що будь-який гіпотетичний супутник Венери майже напевно був би приречений з самого початку і не зміг би існувати тривалий час.

Венера, яка раніше оберталася набагато швидше, ніж зараз, притягнула б супутник до себе, і він розпався б. Моделювання показує, що будь-який гіпотетичний супутник існував би від 30 мільйонів до 1,7 мільярда років, що становить лише невелику частину нинішнього віку Венери.

Якби орбіта ймовірного супутника була дуже витягнутою, або якби супутник був більшим за Місяць, то шанси на його виживання були б ще меншими.

Хоча Венера трохи менша за Землю, але, перебуваючи ближче до Сонця, планета зазнає більшого впливу гравітації нашої зірки, ніж Земля. У Венери слабше гравітаційне поле, здатне надовго утримати супутник навколо себе. І все ж її гравітації, ймовірно, було достатньо, щоб притягнути супутник до себе.

Одним із висновків цього дослідження є те, що навіть планета з масою, рівною масі Землі, яка б знаходилася на такій самій відстані від Сонця, прирекла б свій супутник на загибель, якби оберталася повільніше. Тобто Земля могла б не мати Місяця.

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