У Земли могло не быть Луны: куда подевался потенциальный спутник Венеры

Новое исследование показывает, что, даже если Венера имела свою Луну в прошлом, то ее компаньон был обречен на исчезновение.

Вероятно, Венера пострадала от столкновения, подобного тому, которое привело к образованию Луны. Но похоже, что планете такого размера и на таком расстоянии от Солнца, как Венера, трудно удержать крупный спутник. Поэтому он давно исчез, даже если существовал. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

По словам ученых, то, что у Земли появилась Луна в результате столкновения является невероятной удачей. Этого могло вообще не произойти. Но гигантские столкновения были распространены на поздних стадиях формирования планет земной группы около 4,5 миллиардов лет назад. Это значит, что Венера могла пережить такое столкновение и у нее могла образоваться своя Луна.

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Ученые создали моделирование, чтобы выяснить, мог ли у Венеры когда-либо появится спутник и если да, то почему он исчез. Если бы в результате гигантского столкновения, подобного тому, что пережила Земля, в результаты которого появилась Луна, у Венеры появился спутник, он бы не смог существовать миллиарды лет. Выживание любого спутника, образовавшегося таким образом, по-видимому, зависит в первую очередь от скорости вращения планеты после столкновения, как показало исследование.

Венера Фото: ESA

Астрономы выяснили, что любой гипотетический спутник Венеры почти наверняка был бы обречен с самого начала и не смог бы существовать долгое время.

Венера, косаря имела намного более быстрое вращение, чем сейчас, притянула бы спутник к себе, и он развалился. Моделирование показывает, что любой гипотетически спутник существовал бы от 30 миллионов до 1,7 миллиарда лет, что составляет лишь малую часть жизни Венеры на данный момент.

Если бы орбита предполагаемого спутника была очень вытянутой, или если бы спутник был больше Луны, то шансы на его выживание были бы еще ниже.

Хотя Венера немного меньше Земли, будучи ближе к Солнцу планета испытывает большее влияние гравитации нашей звезды, чем Земля. У Венеры меньшее гравитационное поле, способное надолго удержат спутник вокруг себя. И все же ее гравитации, вероятно, было достаточно, чтобы притянуть спутник к себе.

Одним из выводов этого исследования является то, что даже планета с массой, равной массе Земли, и на таком же расстоянии от Солнца, обрекла бы свой спутник на гибель, если бы вращалась медленнее. То есть у Земли могло не быть Луны.

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