Зірки створюють елементи, з яких складається наше тіло: вчені з’ясували, як це відбувається

Нові дослідження дають ключ до вирішення одного з найбільших невирішених питань в астрофізиці.

Вчені наблизилися до розуміння того, як зірки утворюють хімічні елементи, з яких складається Земля, наше тіло та практично все, що нас оточує. Два нових дослідження не тільки вивчають, як зірки створюють хімічні елементи під час своєї загибелі у вигляді вибуху наднової, а й дають змогу краще зрозуміти, як ця речовина розповсюджується у космосі. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Space.

Астрономи вже давно досліджують загибель масивних зірок, коли вони вибухають як наднові, але досі до кінця не розуміють, як відбуваються ці вибухи.

Автори першого дослідження проаналізували дані про численні наднові зірки та виявили цікаву особливість. У результаті вибуху наднової утворюється радіоактивний ізотоп титану під назвою титан-44, який зберігається ще довгий час після того, як наднові згасають. Астрономи виявили, що ці космічні вибухи виробляють на 35% більше цього хімічного елемента, ніж очікувалося.

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Виходячи з цього, вчені тепер можуть розробляти надійні моделі наднових і порівнювати їх з астрономічними спостереженнями. Це може значно наблизити астрономів до розуміння того, як відбуваються вибухи наднових.

Нагадуємо, що після вибуху масивної зірки на її місці утворюється або нейтронна зірка (дуже щільна сфера діаметром близько 20 км, маса якої в 1–2 рази перевищує масу Сонця), або чорна діра зоряної маси.

Нейтронна зірка. Ілюстрація Фото: ESA

Друге дослідження присвячене надновим типу I. Вони виникають, коли нейтронна зірка забирає речовину у звичайної зірки, яка є її супутником. Коли матеріал зірки накопичується у великій кількості на поверхні нейтронної зірки, відбувається термоядерний вибух, під час якого утворюється багато важких хімічних елементів. При цьому вивільняється неймовірна кількість енергії, частина якої проявляється у вигляді рентгенівських спалахів.

Автори дослідження дослідили ядерну реакцію, що спричиняє рентгенівські спалахи, детальніше, ніж це було можливо раніше. Це дозволило довести, що під час таких подій існує так званий нікель-мідний цикл. Це дає вченим більш чітке уявлення про те, як розвиваються наднові типу I.

Два дослідження дають набагато чіткіше уявлення про те, як відбуваються різні вибухи наднових, і наближають вчених до розуміння того, як хімічні елементи утворюються та поширюються у Всесвіті.

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