Мегаземлетрясение пробудило гигантский вулкан, спящий последние 500 лет: он находится в России

Последние 500 лет гигантский вулкан не извергался и не проявлял какой-либо активности, но теперь, похоже, все изменилось.

Почти пять веков вулкан Крашенинникова на Камчатском полуостров не извергался и не подавал каких-либо признаков активности. Однако незадолго до полудня 30 июля 2025 года по местному времени, у побережья Камчатки, земная кора неожиданно содрогнулась, пишет Science Alert.

Исследователи отмечают, что это землетрясение магнитудой 8,8 стало одним из самых мощных за всю историю наблюдений. В результате, по всему земному шару были объявлены предупреждения о цунами. Но самым интересным стало то, что подземные толчки, похоже, пробудили на полуострове сразу несколько вулканов — гиганты ожили, извергая пепел и лаву.

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Отметим, что Камчатка — одно из самых вулканически активных мест на планете. Здесь расположено около 160 вулканов, 29 из которых классифицируются как активные. Впрочем, по мнению ученых, нечто в этом параде извержений оказалось особенно любопытным: один из вулканов, которые пробудились, вулкан Крашенинникова не извергался столетиями, но теперь проявился — начал извергать огромный столб дыма.

В новом исследовании команда под руководством вулканолога Джеймса Хики из Эксетерского университета изучила извержение 2025 года и выяснила, как мегаземлетрясение на Камчатке могло вывести Крашенинникова из спячки.

Ученые пришли к выводу, что длительные сейсмические колебания, вероятно, способствовали зависящему от времени выделению летучих веществ, росту пузырьков и последующей дестабилизации резервуара в системе, уже механически подверженной разрушению. В результате ученые показали, ка спокойные, казалось бы, вулканы могут скрывать скрытые критические состояния, подверженные сейсмическим возмущениям, особенно в зонах растяжения дуги с богатыми летучими веществами магмами, подверженными повторяющимся мегаземлетрясениям.

Проще говоря, землетрясения и вулканические извержения могут идти рука об руку, но переход от одного состояния к другому не так прост. Камчатка — идеальный тому пример. Дело в том, что регион расположен над зоной субдукции, где Тихоокеанская плита погружается под Охотскую микроплиту, порождая как необычайный вулканизм, так и мощные землетрясения.

Но почему гигантский вулкан проснулся именно сейчас, после 475 лет бездействия? По всем внешним признакам, до землетрясения в вулкане не было ничего особенного — об этом свидетельствуют 9 лет спутниковых радиолокационных наблюдений. Более того, поверхность медленно опускалась со скоростью около 4 миллиметров в год. Спутники также не обнаружили утечку диоксида серы, по крайней мере, до землетрясения.

Далее произошли подземные толчки. Примерно через два дня, всего за пять часов, в районе Крашенинникова произошло 12 землетрясений магнитудой около 4. Спутниковые наблюдения показали, что происходило под землей: магма разверзала почти вертикальную трещину в земной коре. В результате образовалось около 32 миллионов кубических метров магмы, питаемой резервуаром, спрятанном на глубине около 6 км.

Можно было бы подумать, что вся эта шумиха просто достаточно сильно потрясет вулкан, чтобы он взорвался, но постоянные изменения напряжения в районе вулкана были ничтожно малы сего 0,01–0,05 мегапаскалей. Считается, что для разрушения магматических резервуаров требуется избыточное давление около 1–10 мегапаскалей. Однако кратковременное напряжение во время физического сотрясения земли в результате землетрясения было больше – около 1,0 ± 0,6 мегапаскалей, что теоретически могло бы разбудить спящий вулкан. Ученые считают, что этого, вероятно, хватило, чтобы действительно пробудить вулкан, дремавший последние 500 лет.

Ученые полагают, что вулкан казался спокойным лишь на поверхности, но его богатая летучими веществами магма и тектоническая обстановка растяжения под вулканом, вероятно, сделали резервуар вулкана необычайно восприимчивым к возмущениям.

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