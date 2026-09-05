Альпинисты своими жидкостями растапливают ледник Эвереста: речь не о чае на костре

Исследователи сделали тревожное открытие: ежегодно сотни туристов стекаются в Гималаи, чтобы покорить Эверест — все эти люди буквально разрушают местный ледник.

Ежегодно сотни туристов отправляются в Гималаи, чтобы корить Эверест, не подозревая, что они на самом деле разрушают ледник Эвереста своими горячими жидкостями, пишет Daily Mail.

Ледник Кхумбу Расположен на высоте более 5300 метров и считается самым высоким ледником в мире. Увы, он также является местом расположения базового лагеря Эвереста. В новом исследовании ученые из Департамента геодезии Непала попытались понять, какое воздействие оказывают альпинисты, туристы и вспомогательный персонал на ледник.

В своем исследовании команда сосредоточилась на весеннем сезоне 2023 года, когда в базовом лагере находилось более 2000 человек. Результаты анализа показали, что одной лишь мочи посетителей было достаточно, чтобы растопить более 150 тонн льда на леднике.

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По словам ученых, на больших высотах альпинисты и туристы, в большинстве своем, справляют нужду непосредственно на лед, где температура льда постоянно остается ниже 0°C. Температура человеческой мочи имеет температуру около 37°C, что непосредственно вызывает таяние льда.

Отметим, что с 2003 года альпинисты и другие посетители базового лагеря Эвереста используют синие бочки для сбора фекалий. Но моча все еще выделяется непосредственно на лед, но до сих пор влияние этого на ледник Кхумбу оставалось неясным. В новом исследовании, опубликованном в журнале Regional Environmental Change, команда во главе с Кхим Лалом Гаутумом попытались разгадать эту загадку.

Увеличение числа альпинистов, туристов и вспомогательного персонала, особенно в районе кемпинга, усилило негативное воздействие на окружающую среду ледника Кхумбу Фото: Regional Environmental Change

Результаты исследования показывают, что средний суточный объем выделяемой мочи в базовом лагере составляет приблизительно 3,181 литра на человека. Учитывая, что в базовом лагере в среднем 50 дней весной находится около 2127 человек, общий объем выделяемой мочи составляет приблизительно 338 299 литров. Теоретически, это значит, что выделяемая в базовом лагере моча может обеспечить достаточно тепла для того, чтобы растопить невероятные 154 тонн льда.

Впрочем, эксперты предупреждают, что эта оценка предполагает, что все выделяемое тепло передается льду. Впрочем, на практике все может быть иначе. Авторы исследования отмечают, что результаты их исследования, вероятно, являются верхней границей, поскольку в анализе не учитывались потери тепла за счет просачивания в обломки, стока, неполной передачи тепла или других процессов, которые трудно количественно оценить в полевых условиях.

В результате, ученые выступили с призывом перенести базовый лагерь Эвереста в свободную ото льда зону. Считается, что это поможет снизить нагрузку на ледник в и без того экстремальных условиях климатического кризиса.

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