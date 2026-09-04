Невероятный запас редких металлов обнаружен в отходах: оценивают в 100 млрд долларов

Исследователи полагают, что в отходах угольных шахт могут скрываться невероятные редкоземельных элементов — их хватит, чтобы отказаться от поставок из Китая.

Современные технологии, промышленность и инфраструктура были бы невозможны без 17 невероятно редких и дорогих металлов, известных как редкоземельные элементы. Все они используются для производства компьютеров, самолетов, автомобилей и многого другого, а потому ведущие страны постоянно находятся в поиске скрытых месторождений, пишет Science Alert.

Впрочем, несмотря на название, редкоземельные материалы, на самом деле, не настолько редки, однако их чрезвычайно дорого и сложно добывать. Теперь в новом исследовании ученые обнаружили, что груды отходов, оставшихся после сжигания ископаемого топлива, вероятно, являются недооцененным источником этих металлов.

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Исследования показывают, что редкоземелные элементы распределены по Земле неравномерно: около 70% этих элементов производятся китайскими шахтами и обеспечивают около 90% мировой переработки тяжелых редкоземельных элементов, создавая монополию на магниты.

Известно, что редкоземельные элементы жизненно важны для перехода к чистой энергетике, поскольку они необходимы для производства солнечных батарей, аккумуляторов, двигателей ветряных турбин, а также в медицинских и оборонных технологиях. В результате многие развитые страны рассматривают создание независимой цепочки поставок редкоземельных элементов как неотъемлемую часть национальной безопасности, технологической устойчивости, экономической стабильности и энергетической независимости.

В новом исследовании ученые обнаружили, что многие из этих важных элементов, по сути, просто лежат в груде угольных отходов. Исследование, проведенное геофизиками из Техасского университета, показало, что угольная зола, представляющая собой отходы угольных электростанций США, может содержать редкоземельные элементы на сумму почти 100 миллиардов долларов. Более того, ученые уверены, что все эти важные металлы можно извлечь из золы.

Отметим, что сегодня импорт редкоземельных элементов из Китая в США составляет около 70%. В то же время в США действует только один крупны рудник по добыче редкоземельных элементов в Калифорнии — он обеспечивает около 16% мирового запаса этих металлов. Однако в США отсутствуют собственные мощности по переработке редкоземельных минералов.

Предполагаемые 11 миллионов тонн РЗЭ в доступной угольной золе почти в восемь раз превышают количество, которым обладают США в своих внутренних запасах. В результате, ученые полагают, что освоение этого источника, который ранее упускался из виду, может покрыть спрос на редкоземельные элементы в стране.

Более того, ученые считают, что их метод, если его масштабировать и коммерциализировать, может быть использован для других распространенных потоков отходов, в том числе и электронных.

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