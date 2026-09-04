Лесные пожары пронеслись Европой: более 1,2 млн гектаров земли уничтожены огнем (фото)

Ученые озвучили истинные масштабы летних пожаров в Европе — только за июль и август было выжжено более 1,2 миллиона гектаров земли.

Летом разрушительные лесные пожары охватили Европу, вынудив тысячи людей покинуть свои дома. Теперь новая карта, опубликованная Европейским союзом, показала истинные масштабы ущерба, и они весьма тревожны, пишет Daily Mail.

Для создания карты ученые использовали данные Европейской системы информации о лесных пожарах. Результаты показывают районы, где с 1 июля по 31 августа наблюдались пожары площадью более 30 гектаров. Карта также показала, что в общей сложности всего за два месяца лета было уничтожено более 1,2 миллиона гектаров земли.

По словам ученых, пожары затронули обширные территории Европы и Северной Африки летом 2026 года, обширные выгоревшие территории расположены на Пиренейском полуострове, юге Франции, в Италии, Греции, на Балканах, в Украине и Алжире.

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Летом по Европе прокатились разрушительные лесные пожары Фото: European Union

Еще более тревожно то, что в будущем ситуация, вероятно, лишь ухудшится. Недавнее исследование показало, что к концу столетия площадь, опустошенная лесными пожарами в Европе увеличится почти втрое.

По словам соавтора исследования, доктора Кирстен Тонике из Потсдамского института, изменения климата могут привести к тому, что условия станут настолько экстремальными, что человечество буквально достигнет предела своих возможностей по предотвращению и борьбе с пожарами.

На новой карте, представленной Европейским союзом, представлены фигуры различных размеров и цветов. Например, 12 больших красных кругов обозначают пожары, площадь которых превысила 10 000 гектаров. Оранжевые круги — пожары, достигающие площади от 5000 до 10 000 гектаров, а маленькие желтые круги показывают участки, где сгорело от 1000 до 5000 гектаров. Наконец, оранжевые многоугольники показывают меньшие по площади выгоревшие участки.

По мнению исследователей, более жаркий и сухой климат приведет к ому, что подобные пожары станут более распространенными и частыми в будущем. Более того, при сценарии высоких выбросов, когда глобальная температура может увеличиться на 3,6°C, площадь Европы, охваченой лесными пожарами, увеличится на невероятные 193%. Это увеличение затронет большую часть Западной и Центральной Европы, а также Средиземноморье, где уже бушует рекордный сезон пожаров.

Более того, ученые также прогнозируют, что антропогенное изменение климата приведет к тому, что лесные пожары в Европе затронут даже те регионы, которые ранее оставались в безопасности. К счастью, хорошая подготовка может существенно сократить потенциальный ущерб.

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