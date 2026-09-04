36 м и миллиард тонн льда под ногами: под землей скрывается поразительно огромный ледник

Недавнее исследование показало, что под нашими ногами скрывается поразительное количество льда — огромный ледник, похоже, содержит миллиард тонн льда.

Когда речь идет о ледниках, мы, как правило, представляем бескрайние просторы белого льда, сверкающего под небом. Однако далеко не все ледники имеют такую форму. На самом деле наш мир также покрыт и другим типом ледников, известных как скальные ледники — формы рельефа в горных районах, где массы льда и камней сосуществуют, скрываясь под твердой поверхностью из камней и валунов, пишет Science Alert.

Теперь новое исследование показывает, что скальные ледники могут содержать поистине поразительное количество льда. По словам ученых, по всему земному шару раскидано более 51 000 зарегистрированных скальных ледников, причем более 10 000 из которых расположены в США. Однако, несмотря на их распространенность, эти покрытые плотным слоем камней образования фактически скрыты от глаз — поэтому большинство людей на планете даже не знали об их существовании.

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По словам соавтора исследования, гляциолога Лейфа Андерсона из Университета Юты, когда люди поднимаются на горные вершины, они даже не осознают, что под их ногами может быть скрыто до 36 метров льда. На самом деле эта естественная каменистая маскировка помогает сохранять лед в каменистых ледниках, изолируя его от солнечного света и тепла на поверхности планеты. Однако эта маскировка также является и препятствием для ученых.

Одна из проблем заключается в том, что ученым чрезвычайно сложно определить, какое количество льда может содержать тот или иной ледник. В новом исследовании Андерсон с коллегами разработали новый способ количественной оценки запасов льда в каменистых ледниках, сосредоточившись на леднике Тимпаногос у подножия горы Тимпаногос в штате Юта.

Стоит отметить, что традиционные методы визуализации ледников не эффективны для каменистых ледников, поскольку каменистые обломки, смешанные со льдом, рассеивают радиоволны и ухудшают качество изображения. В новом исследовании ученые использовали альтернативный подход — обратились к гравиметру, который может обнаруживать и картировать скрытые подземные массы.

Каменный ледник горы Тимпаногос Фото: University of Utah

По словам другого соавтора исследования, геофизика Майкла Торна, существует большой контраст в плотности массы между породой. Из которой состоит гора Тимпаногос, а также гораздо менее плотным льдом, расположенным в соседнем каменистом леднике.

Когда ученые измеряют ускорение свободного падения над каменистым ледником, они видят большее снижение этого ускорения по мере проведения измерений над участками с более толстым слоем льда. На основе данных, полученных в результате 232 изменений, проведенных в разных местах вокруг ледника Тимпаногос, команда разработала новый метод трехмерного изображения льда внутри каменистого ледника, используя байесовскую статистику и методы моделирования для реконструкции толщины, формы и состава ледника.

Результаты показали, что ледник Тимпаногос состоит примерно на 83% из льда и на 17% из каменистых обломков по объему, при этом лед занимает среднюю толщину 18,8 метра по всей поверхности каменистого ледника. В общей сложности, как считается, ледник содержит около 1,5 миллиона кубических метров льда, что примерно эквивалентно объему Великой пирамиды Гизы.

Авторы исследования считают, что в дальнейшем эти данные могут быть использованы для разработки нового метода оценки объема льда в каменистых ледниках на основе измерений их площади поверхности.

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