36 м і мільярд тонн льоду під ногами: під землею ховається вражаюче величезний льодовик

Нещодавнє дослідження показало, що під нашими ногами ховається вражаюча кількість льоду — величезний льодовик, схоже, містить мільярд тонн льоду.

Коли мова йде про льодовики, ми, як правило, уявляємо собі безкрайні простори білого льоду, що виблискує під небом. Однак далеко не всі льодовики мають таку форму. Насправді наш світ також вкритий іншим типом льодовиків, відомих як скельні льодовики — форми рельєфу в гірських районах, де маси льоду та каменів співіснують, ховаючись під твердою поверхнею з каменів і валунів, пише Science Alert.

Тепер нове дослідження показує, що скельні льодовики можуть містити справді вражаючу кількість льоду. За словами вчених, по всій земній кулі розкидано понад 51 000 зареєстрованих скельних льодовиків, причому понад 10 000 з них розташовані в США. Однак, попри їхню поширеність, ці утворення, вкриті щільним шаром каменів, фактично приховані від очей — тому більшість людей на планеті навіть не знали про їхнє існування.

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За словами співавтора дослідження, гляціолога Лейфа Андерсона з Університету Юти, коли люди піднімаються на гірські вершини, вони навіть не усвідомлюють, що під їхніми ногами може бути приховано до 36 метрів льоду. Насправді це природне кам'янисте маскування допомагає зберігати лід у кам'янистих льодовиках, ізолюючи його від сонячного світла та тепла на поверхні планети. Однак це маскування також є перешкодою для вчених.

Одна з проблем полягає в тому, що вченим надзвичайно складно визначити, скільки льоду може містити той чи інший льодовик. У новому дослідженні Андерсон разом із колегами розробили новий метод кількісної оцінки запасів льоду в кам’янистих льодовиках, зосередившись на льодовику Тімпаногос біля підніжжя гори Тімпаногос у штаті Юта.

Варто зазначити, що традиційні методи візуалізації льодовиків не є ефективними для кам’янистих льодовиків, оскільки кам’янисті уламки, змішані з льодом, розсіюють радіохвилі та погіршують якість зображення. У новому дослідженні вчені застосували альтернативний підхід — скористалися гравіметром, який здатний виявляти та картографувати приховані підземні маси.

Кам"яний льодовик гори Тімпаногос Фото: University of Utah

За словами іншого співавтора дослідження, геофізика Майкла Торна, існує значна різниця в щільності між породою, з якої складається гора Тімпаногос, та значно менш щільним льодом, розташованим у сусідньому кам’янистому льодовику.

Коли вчені вимірюють прискорення вільного падіння над кам’янистим льодовиком, вони спостерігають більший спад цього прискорення в міру проведення вимірювань над ділянками з товстішим шаром льоду. На основі даних, отриманих у результаті 232 вимірювань, проведених у різних місцях навколо льодовика Тімпаногос, команда розробила новий метод тривимірного зображення льоду всередині кам'янистого льодовика, використовуючи байєсівську статистику та методи моделювання для реконструкції товщини, форми та складу льодовика.

Результати показали, що льодовик Тімпаногос за обсягом складається приблизно на 83 % з льоду та на 17 % з кам’янистих уламків, при цьому лід має середню товщину 18,8 метра по всій поверхні кам’янистого льодовика. Загалом, як вважається, льодовик містить близько 1,5 мільйона кубічних метрів льоду, що приблизно дорівнює об’єму Великої піраміди в Гізі.

Автори дослідження вважають, що в майбутньому ці дані можуть бути використані для розробки нового методу оцінки обсягу льоду в кам’янистих льодовиках на основі вимірювань їхньої поверхневої площі.

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