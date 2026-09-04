Лісові пожежі прокотилися Європою: вогонь знищив понад 1,2 млн гектарів землі (фото)

Вчені оприлюднили справжні масштаби літніх пожеж у Європі — лише за липень і серпень було спалено понад 1,2 мільйона гектарів землі.

Влітку руйнівні лісові пожежі охопили Європу, змусивши тисячі людей покинути свої домівки. Тепер нова карта, опублікована Європейським союзом, показала справжні масштаби збитків, і вони є досить тривожними, пише Daily Mail.

Для створення карти вчені використали дані Європейської системи інформації про лісові пожежі. Результати показують райони, де з 1 липня по 31 серпня спостерігалися пожежі площею понад 30 гектарів. Карта також показала, що загалом лише за два місяці літа було знищено понад 1,2 мільйона гектарів землі.

За словами вчених, пожежі охопили великі території Європи та Північної Африки влітку 2026 року; великі випалені території розташовані на Піренейському півострові, на півдні Франції, в Італії, Греції, на Балканах, в Україні та Алжирі.

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Влітку Європою прокотилися руйнівні лісові пожежі Фото: European Union

Ще більш тривожним є те, що в майбутньому ситуація, ймовірно, лише погіршиться. Нещодавнє дослідження показало, що до кінця століття площа, спустошена лісовими пожежами в Європі, збільшиться майже втричі.

За словами співавторки дослідження, докторки Кірстен Тоніке з Потсдамського інституту, зміни клімату можуть призвести до того, що умови стануть настільки екстремальними, що людство буквально досягне межі своїх можливостей щодо запобігання пожежам та боротьби з ними.

На новій карті, оприлюдненій Європейським Союзом, зображені фігури різних розмірів і кольорів. Наприклад, 12 великих червоних кіл позначають пожежі, площа яких перевищила 10 000 гектарів. Помаранчеві кола — пожежі, площа яких становить від 5 000 до 10 000 гектарів, а маленькі жовті кола позначають ділянки, де згоріло від 1 000 до 5 000 гектарів. Нарешті, помаранчеві багатокутники позначають ділянки, що згоріли, менші за площею.

На думку дослідників, спекотніший і сухіший клімат призведе до того, що подібні пожежі стануть більш поширеними та частими в майбутньому. Більше того, за сценарієм високих викидів, коли глобальна температура може підвищитися на 3,6 °C, площа Європи, охоплена лісовими пожежами, збільшиться на неймовірні 193 %. Це збільшення торкнеться більшої частини Західної та Центральної Європи, а також Середземномор’я, де вже вирує рекордний сезон пожеж.

Більше того, вчені також прогнозують, що антропогенні зміни клімату призведуть до того, що лісові пожежі в Європі охоплять навіть ті регіони, які раніше залишалися в безпеці. На щастя, належна підготовка може суттєво зменшити потенційні збитки.

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