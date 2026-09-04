У відходах виявлено неймовірні запаси рідкісних металів: їхню вартість оцінюють у 100 млрд доларів

Дослідники вважають, що у відходах вугільних шахт можуть міститися неймовірні запаси рідкоземельних елементів — їх вистачить, щоб відмовитися від поставок із Китаю.

Сучасні технології, промисловість та інфраструктура були б неможливими без 17 неймовірно рідкісних і дорогих металів, відомих як рідкоземельні елементи. Усі вони використовуються для виробництва комп'ютерів, літаків, автомобілів та багато чого іншого, а тому провідні країни постійно перебувають у пошуку прихованих родовищ, пише Science Alert.

Втім, незважаючи на назву, рідкоземельні матеріали насправді не настільки рідкісні, проте їх надзвичайно дорого й складно видобувати. Тепер у новому дослідженні вчені виявили, що купи відходів, що залишилися після спалювання викопного палива, ймовірно, є недооціненим джерелом цих металів.

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Дослідження показують, що рідкоземельні елементи розподілені по Землі нерівномірно: близько 70% цих елементів видобувають китайські шахти, які забезпечують близько 90% світової переробки важких рідкоземельних елементів, створюючи монополію на магніти.

Відомо, що рідкоземельні елементи мають життєво важливе значення для переходу до чистої енергетики, оскільки вони необхідні для виробництва сонячних батарей, акумуляторів, двигунів вітрових турбін, а також у медичних та оборонних технологіях. Як наслідок, багато розвинених країн розглядають створення незалежного ланцюга постачання рідкоземельних елементів як невід’ємну складову національної безпеки, технологічної стійкості, економічної стабільності та енергетичної незалежності.

У новому дослідженні вчені виявили, що багато з цих важливих елементів, по суті, просто лежать у купі вугільних відходів. Дослідження, проведене геофізиками з Техаського університету, показало, що вугільна зола, яка є відходами вугільних електростанцій США, може містити рідкоземельні елементи на суму майже 100 мільярдів доларів. Більше того, вчені впевнені, що всі ці важливі метали можна вилучити з золи.

Зазначимо, що сьогодні імпорт рідкоземельних елементів із Китаю до США становить близько 70 %. Водночас у США діє лише одна велика копальня з видобутку рідкоземельних елементів у Каліфорнії — вона забезпечує близько 16 % світових запасів цих металів. Однак у США відсутні власні потужності з переробки рідкоземельних мінералів.

Передбачувані 11 мільйонів тонн РЗЕ у доступній вугільній золі майже у вісім разів перевищують обсяг, яким володіють США у своїх внутрішніх запасах. Як наслідок, вчені вважають, що освоєння цього джерела, яке раніше залишалося поза увагою, може задовольнити попит на рідкоземельні елементи в країні.

Більше того, вчені вважають, що їхній метод, якщо його масштабувати та комерціалізувати, можна буде застосовувати до інших поширених видів відходів, зокрема й електронних.

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