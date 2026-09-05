Альпіністи своїми рідинами розтоплюють льодовик Евересту: мова йде не про чай біля багаття

Дослідники зробили тривожне відкриття: щороку сотні туристів з’їжджаються в Гімалаї, щоб підкорити Еверест — усі ці люди буквально руйнують місцевий льодовик.

Щороку сотні туристів вирушають у Гімалаї, щоб підкорити Еверест, навіть не підозрюючи, що насправді вони руйнують льодовик Евересту своїми гарячими напоями, пише Daily Mail.

Льодовик Кхумбу розташований на висоті понад 5300 метрів і вважається найвищим льодовиком у світі. На жаль, він також є місцем розташування базового табору Евересту. У новому дослідженні вчені з Департаменту геодезії Непалу спробували з’ясувати, який вплив чинять альпіністи, туристи та допоміжний персонал на льодовик.

У своєму дослідженні команда зосередилася на весняному сезоні 2023 року, коли в базовому таборі перебувало понад 2000 осіб. Результати аналізу показали, що однієї лише сечі відвідувачів було достатньо, щоб розтопити понад 150 тонн льоду на льодовику.

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За словами вчених, на великих висотах альпіністи та туристи, здебільшого, справляють нужду безпосередньо на лід, де температура льоду постійно залишається нижчою за 0 °C. Температура людської сечі становить близько 37 °C, що безпосередньо спричиняє танення льоду.

Зазначимо, що з 2003 року альпіністи та інші відвідувачі базового табору Евересту використовують сині бочки для збору фекалій. Однак сеча все ще виводиться безпосередньо на лід, але досі вплив цього на льодовик Кхумбу залишався незрозумілим. У новому дослідженні, опублікованому в журналі Regional Environmental Change, команда на чолі з Кхімом Лалом Гаутумом спробувала розгадати цю загадку.

Зростання кількості альпіністів, туристів та допоміжного персоналу, особливо в районі кемпінгу, посилило негативний вплив на навколишнє середовище льодовика Кхумбу Фото: Regional Environmental Change

Результати дослідження показують, що середній добовий об’єм виділеної сечі в базовому таборі становить приблизно 3,181 літра на людину. З огляду на те, що в базовому таборі в середньому протягом 50 днів навесні перебуває близько 2127 осіб, загальний об’єм сечі, що виділяється, становить приблизно 338 299 літрів. Теоретично це означає, що сеча, що виділяється в базовому таборі, може забезпечити достатньо тепла, щоб розтопити неймовірні 154 тонни льоду.

Втім, експерти застерігають, що ця оцінка ґрунтується на припущенні, що все тепло, яке виділяється, передається льоду. Втім, на практиці все може бути інакше. Автори дослідження зазначають, що результати їхнього дослідження, ймовірно, є верхньою межею, оскільки в аналізі не враховувалися втрати тепла через просочування в уламки, стікання, неповну передачу тепла або інші процеси, які важко кількісно оцінити в польових умовах.

У результаті вчені закликали перенести базовий табір на Евересті у зону, вільну від льоду. Вважається, що це допоможе зменшити навантаження на льодовик у й без того екстремальних умовах кліматичної кризи.

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