Світ порине у хаос до лютого: температура у деяких районах океану вже на 8 °C вища, і це не межа

Дослідники зазначають, що Ель-Ніньйо в Тихому океані набуває екстремальних масштабів — очікується, що екстремальні умови зберігатимуться до лютого 2026 року.

Останні кілька місяців вчені попереджають, що в Тихому океані прямо на наших очах набирає сили екстремальне кліматичне явище Ель-Ніньйо. За словами вчених, це погодне явище настільки масштабне й потужне, що його порівнюють із Годзіллою, пише Daily Mail.

Тепер вчені зі Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) заявили, що кліматична модель, за якої температура поверхні Тихого океану стає значно вищою за середню. Більше того, результати показують, що Ель-Ніньйо вже міцно вкоренилося в океані й має величезний вплив на кількість опадів, а також на температуру по всій земній кулі, спричиняючи повені, посухи, а також екстремальну спеку.

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Прогнози моделі показують, що зі 100% ймовірністю світ залишатиметься під впливом Ель-Ніньйо до лютого 2027 року. За даними Метеорологічної служби Великої Британії, Ель-Ніньйо, ймовірно, зробить осінь і початок зими холоднішими, вологішими та штормовими.

За словами генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша, Ель-Ніньйо набирає сили в Тихому океані буквально на очах у вчених, і прогнози чітко вказують на те, що Земля опинилася на незвіданій території.

Спостереження свідчать, що температура поверхні моря підвищується, як і глобальна температура повітря — отже, планета буквально перебуває в небезпечній зоні екстремальних погодних умов.

Зазначимо, що Південне коливання Ель-Ніньйо — це природний кліматичний цикл, який чергується між спекотними роками Ель-Ніньйо та прохолодними роками Ла-Нінья приблизно раз на два-сім років. Коли планета вступає у фазу Ель-Ніньйо, потужні пасати, які зазвичай несуть гарячу воду через Тихий океан у бік Австралії, слабшають або навіть змінюють напрямок. Це призводить до підвищення середньої глобальної температури та спричиняє серйозні порушення погодних умов по всьому земній кулі.

Спостереження показують, що розвиток Ель-Ніньйо різко прискорився протягом останніх кількох місяців, а температура поверхні Тихого океану в деяких регіонах сьогодні перевищує середню на понад 2 °C. Вчені зазначають, що тепло, яке приховане під поверхнею, є ще більш вражаючим: у деяких підводних районах температура сягає приголомшливих 8°C вище норми.

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