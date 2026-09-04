Мир погрузится в хаос до февраля: некоторые части океана уже жарче на 8°C, и это не предел

Исследователи отмечают, что Эль-Ниньо в Тихом океане достигает экстремальных масштабов — ожидается, что экстремальные условия сохранятся до февраля 2026 года.

Последние несколько месяцев ученые пугают тем, что в Тихом океане прямо на наших глазах нарастает экстремальное климатическое явление Эль-Ниньо. По словам ученых, погодное явление настолько масштабно и сильно, что его сравнивают с Годзиллой, пишет Daily Mail.

Теперь ученые из Всемирной метеорологической организации (ВМО) заявили, что климатическая модель, при которой температура поверхности Тихого океана становится значительно выше среднего. Более того, результаты показывают, что Эль-Ниньо уже твердо укоренилось в океане и оказывает огромное влияние на количество осадков, а также температуру по всему земному шару, вызывая наводнения, засухи, а также экстремальную жару.

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Прогнозы модели показывают, что со 100% вероятностью мир останется во власти Эль-Ниньо до февраля 2027 года. По данным Метеорологической службы Великобритании, Эль-Ниньо, вероятно, сделает осень и начало зимы более холодными, влажными и штормовыми.

По словам генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, Эль-Ниньо разрастается в Тихом океане буквально на глазах учены и прогнозы четко указывают на то, что Земля находится на неизведанной территории.

Наблюдения показывают, что температура поверхности моря повышается, как и глобальная температура воздуха — таким образом, планета буквально находится в опасной зоне экстремальных погодных условий.

Отметим, что Южное колебание Эль-Ниньо — естественный климатический цикл, который сменяется между жаркими годами Эль-Ниньо и прохладными годами Ла-Нинья примерно раз в два-семь лет. Когда планета вступает в фазу Эль-Ниньо, мощные пассаты, которые обычно несут горячую воду через Тихий океан в сторону Австралии, ослабевают или даже меняют направление. Это приводит к повышению средней глобальной температуры и вызывает серьезные нарушения погодных условий по всему земному шару.

Наблюдения показывают, что развитие Эль-Ниньо резко ускорилось в последние несколько месяцев, а температура поверхности Тихого океана в некоторых регионах сегодня более чем на 2°C среднего. Ученые говорят, что тепло, скрывающееся под поверхностью, еще более поразительно: в некоторых подводных районах температура достигает ошеломляющих 8°C выше нормы.

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