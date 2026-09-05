Мегаземлетрус пробудив гігантський вулкан, який спав останні 500 років: він розташований у Росії

Протягом останніх 500 років гігантський вулкан не вивергався і не виявляв жодної активності, але тепер, схоже, все змінилося.

Майже п’ять століть вулкан Крашенінникова на Камчатському півострові не вивергався і не виявляв жодних ознак активності. Однак незадовго до полудня 30 липня 2025 року за місцевим часом біля узбережжя Камчатки земна кора несподівано здригнулася, пише Science Alert.

Дослідники зазначають, що цей землетрус магнітудою 8,8 став одним із найпотужніших за всю історію спостережень. У результаті по всьому світу було оголошено попередження про цунамі. Але найцікавішим стало те, що підземні поштовхи, схоже, пробудили на півострові одразу кілька вулканів — гіганти ожили, вивергаючи попіл і лаву.

Зазначимо, що Камчатка — одне з найбільш вулканічно активних місць на планеті. Тут розташовано близько 160 вулканів, 29 з яких класифікуються як активні. Втім, на думку вчених, дещо в цьому "параді" вивержень виявилося особливо цікавим: один із вулканів, що прокинулися, — вулкан Крашенінникова — не вивергався століттями, але тепер проявив себе — почав вивергати величезний стовп диму.

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У новому дослідженні команда під керівництвом вулканолога Джеймса Хікі з Ексетерського університету проаналізувала виверження 2025 року та з’ясувала, як мегаземлетрус на Камчатці міг вивести Крашеніннікова зі сплячки.

Вчені дійшли висновку, що тривалі сейсмічні коливання, ймовірно, сприяли залежному від часу виділенню летких речовин, росту бульбашок та подальшій дестабілізації резервуара в системі, яка вже механічно була схильна до руйнування. У результаті вчені показали, що навіть такі, здавалося б, спокійні вулкани можуть приховувати приховані критичні стани, схильні до сейсмічних збурень, особливо в зонах розтягування дуги з магмою, багатою на летючі речовини, що піддається повторюваним мегаземлетрусам.

Простіше кажучи, землетруси та вулканічні виверження можуть відбуватися одночасно, але перехід від одного стану до іншого не такий простий. Камчатка — ідеальний приклад цього. Справа в тому, що регіон розташований над зоною субдукції, де Тихоокеанська плита занурюється під Охотську мікроплиту, породжуючи як надзвичайну вулканічну активність, так і потужні землетруси.

Але чому гігантський вулкан прокинувся саме зараз, після 475 років бездіяльності? За всіма зовнішніми ознаками, до землетрусу у вулкані не відбувалося нічого особливого — про це свідчать 9 років супутникових радіолокаційних спостережень. Більше того, поверхня повільно опускалася зі швидкістю близько 4 міліметрів на рік. Супутники також не виявили витоку діоксиду сірки, принаймні, до землетрусу.

Далі сталися підземні поштовхи. Приблизно через два дні, усього за п’ять годин, у районі Крашенинникова сталося 12 землетрусів магнітудою близько 4. Супутникові спостереження показали, що відбувалося під землею: магма розривала майже вертикальну тріщину в земній корі. У результаті утворилося близько 32 мільйонів кубічних метрів магми, що живилася з резервуара, прихованого на глибині близько 6 км.

Можна було б подумати, що весь цей галас просто досить сильно розхитає вулкан, щоб він вибухнув, але постійні зміни напруги в районі вулкана були мізерно малими — лише 0,01–0,05 мегапаскалів. Вважається, що для руйнування магматичних резервуарів потрібен надлишковий тиск близько 1–10 мегапаскалів. Однак короткочасне напруження під час фізичного струсу землі внаслідок землетрусу було більшим — близько 1,0 ± 0,6 мегапаскалів, що теоретично могло б розбудити сплячий вулкан. Вчені вважають, що цього, ймовірно, вистачило, щоб справді розбудити вулкан, який дрімав останні 500 років.

Вчені вважають, що вулкан здавався спокійним лише на поверхні, але його магма, багата на леткі речовини, та тектонічна ситуація розтягування під вулканом, ймовірно, зробили резервуар вулкана надзвичайно чутливим до збурень.

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