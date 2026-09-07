Секрет довголіття: якщо ваші батьки дожили до 100 років, чи означає це, що й ви можете

Наймасштабніше на сьогодні дослідження дає відповідь на одне з головних питань: чи можете ви дожити до 100 років, якщо ваші батьки — довгожителі.

Населення Землі становить понад 8 мільярдів людей, але лише 0,01% населення світу демонструє неймовірне довголіття — живе до 100 років і більше. У ході досліджень вченим поступово вдається розкрити секрети такої виняткової тривалості життя, але багато чого все ще залишається незрозумілим, пише Science Alert.

Одне з найпоширеніших запитань стосується того, що відбувається з дітьми довгожителів і чи успадкує наступне покоління цю надзвичайну здатність? У новому дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Network Open, вчені спробували знайти відповідь на це запитання.

За словами співавторки дослідження, генетикині Софії Мілман із Медичного коледжу Альберта Ейнштейна у Бронксі, вона разом із колегами хотіла з’ясувати, чи можуть довгожителі передавати своє міцне здоров’я та довголіття своїм дітям. І якщо так, то чи можна пояснити ці переваги здоровими звичками, чи все залежить від генетики.

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У ході дослідження вчені проаналізували дані трьох окремих лонгітудинальних досліджень, у яких брали участь понад 2300 осіб, що були нащадками довгожителів, а також понад 1700 учасників, чиї батьки прожили менше — вони склали контрольну групу. Автори зазначають, що це дослідження є наймасштабнішим за всю історію.

Результати аналізу показали, що в усіх трьох групах дослідження нащадки довгожителів мали нижчий ризик смерті порівняно з контрольною групою, а також нижчий ризик серцево-судинних захворювань та гіпертонії. У двох групах також спостерігалося зниження ризику інсульту.

Автори зазначають, що зниження ризику було значним: наприклад, у дітей довгожителів ризик розвитку гіпертонії в будь-якому віці був на 32 % нижчим, ризик серцево-судинних захворювань — на 33 % нижчим, а ризик смерті — на 42 % нижчим. Більше того, якщо у нащадків довгожителів розвивалися проблеми зі здоров’ям, то, як правило, це відбувалося в більш пізньому віці. Наприклад, початок гіпертонії затримувався приблизно на 5 років, а смерть — приблизно на 3 роки. Цікаво, що результати не показали значного зниження ризику раку серед дітей довгожителів.

Вчені стверджують, що нащадки довгожителів, ймовірно, мають кращу стійкість до раку, отримуючи користь від зниження смертності від раку, навіть якщо вони не спостерігають зниження захворюваності на рак.

Передбачається, що фактори навколишнього середовища мають менший вплив на здоров’я людей, які генетично пов’язані з довгожителями, але варто зазначити, що ця логіка має свої межі.

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