Самая большая ракета в мире после исторической миссии вернулась на Землю и взорвалась (видео)

14-й испытательный полет ракеты Starship признан успешным. Но перед введением ее в эксплуатацию компании SpaceX предстоит еще много работы.

Для компании SpaceX Илона Маска, 28 сентября, состоялось поистине историческое событие. Straship, cамая большая и мощная и мощная ракета-носитель из когда-либо созданных, впервые побывала на околоземной орбите и вернулась обратно на Землю. Несмотря на то, что первая ступень ракеты взорвалась после посадки, это входило в планы компании. Миссия признана полностью успешной и открывает путь к началу полноценной эксплуатации данной ракеты, пишет Фокус.

В понедельник, 28 сентября в 15:48 по киевскому времени с космодрома Starbase в Техасе стартовала полностью многоразовая ракета Starship, состоящая из ускорителя Super Heavy и верхней ступени, которая по сути является космическим кораблям, под названием Starship или просто Ship.

Ракета должна была впервые выполнить полет на околоземную орбиту, вывести 26 спутников Starlink нового поколения, совершить 6 оборотов вокруг нашей планеты и вернуться обратно на Землю. Все поставленные задачи ракета Starship, высотой 124 метра, выполнила.

Космический корабль Starship впервые вышел на орбиту Фото: Скриншот

Во время 14-го испытательного полета в космос была запущена третья, модернизированная версия ракеты — Starship V3. Как и планировалось, через 7 минут после старта в Мексиканском заливе приводнился ускоритель Super Heavy. Примерно через 30 минут после запуска космический корабль Starship вышел на низкую околоземную орбиту на высоте примерно 275 километров.

После этого Starship впервые развернул на орбите 26 новых спутников Starlink V3. По словам Илона Маска, это первые аппараты будущей группировки, которая будет состоять из 100 000 спутников.

Starship должен был вернуться на Землю примерно через 9 часов 50 минут и приводнится в Тихом океане у берегов Чили. Но команда миссии решила сократить время полета, а потому космический корабль Starship начал входить в атмосферу уже через 2 часа 40 минут после запуска. Спустя 3 часа 8 минут после старта он приводнился в целости и сохранности в северной части Тихого океана. Но при ударе о воду верхняя ступень ракеты Starship опрокинулась и взорвалась. Хотя предполагалось, что это может произойти.

Несмотря успех миссии, компании SpaceX предстоит еще немало работы, чтобы полностью подготовить Starship к эксплуатации. Данная ракета может нести на борту более 100 тонн грузов. Также она предназначена для запуска в космос астронавтов. Главное преимущество данной ракеты в том, что она полностью многоразовая: обе ступени ракеты возвращаются обратно на Землю и их можно быстро подготовить к новому запуску.

Теперь SpaceX нужно продемонстрировать, как обе ступени возвращаются на стартовую площадку, хотя ускоритель Super Heavy это уже делал.

Полностью многоразовая ракета Starship должна помочь человечеству колонизировать Луну и Марс и может навсегда изменить космические полеты. Илон Маск неоднократно отмечал, что ракета Starship способна сделать колонизацию Марса экономически выгодной.

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