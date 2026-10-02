Інопланетяни, гібриди, симуляція: альтернативні теорії походження людини

Хоча існує загальноприйнята наукова теорія походження людини, є також альтернативні теорії, які пояснюють, як ми з’явилися на Землі.

2 жовтня 1836 року натураліст Чарльз Дарвін (1809–1882) повернувся з навколосвітньої подорожі на кораблі "Бігль", яка тривала 5 років. Зібрані під час експедиції матеріали лягли в основу майбутньої теорії еволюції та природного відбору. Чарльз Дарвін довів, що всі види живих організмів, включаючи людей, походять від спільних предків і з часом еволюціонують.

Дарвін стверджував, що людина походить від давніх мавпоподібних предків у результаті тривалої еволюції, природного та статевого відбору. Його теорія еволюції людини була викладена у книзі "Походження людини та статевий відбір" у 1871 році. Згідно з сучасними науковими даними, людина не тільки походить від вимерлих видів мавп, але й сама також належить до мавп. Homo sapiens належить до родини гомінідів, до якої входять великі людиноподібні мавпи та сучасна людина.

Дарвін стверджував, що людина походить від давніх мавпоподібних предків у результаті тривалої еволюції Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Хоча еволюційна теорія Дарвіна є загальновизнаною, існують й інші. "Фокус" зібрав альтернативні теорії походження людини. Вони пояснюють наше існування, починаючи з самого зародження життя на Землі.

Абіогенез

Ця теорія намагається пояснити, як взагалі з’явилося життя на Землі. Деякі вчені вважають, що саме абіогенез став основою того, що складні організми з часом перетворилися на людину.

Абіогенез — це процес зародження життя з неживої матерії, тоді як еволюція — це процес розвитку вже існуючого життя.

Вчені вважають, що в атмосфері Землі, яка складалася з метану, аміаку, водню та водяної пари, під впливом блискавок і сильного сонячного ультрафіолетового випромінювання могли утворюватися прості органічні сполуки, тобто амінокислоти та нуклеотиди. Саме завдяки їм з часом з’явилися складніші органічні структури, які могли самовідтворюватися. Це згодом призвело до появи спочатку простого, а потім і складного життя.

У 50-х роках минулого століття експерименти показали, що органічні молекули можуть утворюватися з неорганічних речовин. А отже, життя на Землі поступово виникло з хімічних елементів. Перші молекули РНК могли зберігати інформацію та виступати каталізаторами подальших хімічних реакцій. У результаті ці процеси призвели до появи білків і ДНК.

Панспермія

Перше життя на Землі, завдяки якому через мільярди років з’явилася людина, могло виникнути внаслідок того, що на планету потрапили мікроорганізми або органічні молекули з космосу.

Згідно з цією теорією, на інших планетах також може існувати життя, яке астероїди "розносять" по космосу. Вже відомо, що деякі мікроорганізми можуть вижити в умовах космосу. Крім того, у складі астероїдів були виявлені молекули, з яких складаються наша РНК і ДНК.

Перше життя на Землі, завдяки якому через мільярди років з"явилася людина, могло виникнути внаслідок того, що на планету потрапили мікроорганізми або органічні молекули з космосу Фото: NASA

Інопланетяни

Існує теорія, згідно з якою високорозвинена позаземна цивілізація в минулому відвідувала Землю та вступала в контакт із предками сучасної людини. Теорія припускає, що інопланетяни могли вплинути на біологічну еволюцію людей шляхом селекції.

Деякі вчені вважають, що доказом цієї теорії є артефакти стародавніх цивілізацій на Землі.

Паралельно існує теорія, що розумні інопланетяни могли виступати в ролі інженерів, які доставили на Землю органічний матеріал, з якого були створені люди. Потім інопланетяни провели модернізацію отриманих живих істот, і таким чином з’явилася людина розумна.

Людину могли створити інопланетяни Фото: Live Science

Прихильники таких теорій вважають, що стародавні люди не могли самостійно збудувати, наприклад, єгипетські піраміди чи інші подібні вражаючі споруди без допомоги позаземної цивілізації.

Масштабна симуляція

Існує теорія, що всі ми живемо у штучно створеній симуляції, яку створили або високорозвинені інопланетяни, або люди з далекого майбутнього. І люди є частиною віртуальної реальності.

Прихильники цієї теорії вважають, що розвиток технологій обчислювальної симуляції може дозволити створити цифрових істот, наділених свідомістю.

Існує теорія, що всі ми живемо у штучно створеній симуляції Фото: IFLS

Теорія водяної мавпи

Одна з теорій походження людини називається "теорією водної мавпи". Згідно з цією версією, найдавніші предки людей пішли іншим еволюційним шляхом, ніж мавпи, оскільки мешкали поблизу водойм.

Вважається, що ранні примати змагалися за їжу на суші, і нашим предкам доводилося добувати їжу біля води та у воді. У ході цієї боротьби за виживання вони набули рис, які зрештою призвели до появи сучасної людини.

Одна з теорій походження людини називається "теорією водяної мавпи" Фото: Pexels

Гібрид людини та мавпи

Ще одна теорія припускає, що ранні люди еволюціонували не виключно від спільного з іншими приматами предка. Прихильники цієї теорії стверджують, що людина могла виникнути в результаті міжвидової гібридизації. Тобто відбувалося схрещування предків людини та інших древніх мавп — можливо, навіть за участю інопланетян.

Згідно з цією теорією, наша ДНК є сумішшю генетичного матеріалу древніх приматів та якогось невідомого інопланетного генетичного коду. Цим пояснюються наша унікальність та характерні еволюційні риси.

Вищі сили

Звісно, не можна не згадати релігійну та філософську концепцію, згідно з якою життя і людина були створені надприродною силою або якимось богом. У цьому випадку еволюційні процеси у поясненні походження людини відсутні. Люди нібито відразу були створені такими, якими вони є.

Згідно з релігійною концепцією, життя і людина були створені надприродною силою Фото: Pexels

Ця концепція не пояснює механізми виникнення біологічної складності, а тому піддається критиці з боку біологів та палеонтологів.