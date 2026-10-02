Инопланетяне, гибриды, симуляция: альтернативные теории происхождения человека

Хотя существует общепринятая научная теория происхождения человека, есть также альтернативные теории, объясняющие как мы появились на Земле.

2 октября 1836 года натуралист Чарльз Дарвин (1809-1882) вернулся из кругосветного путешествия на корабле "Бигль", которое продолжалось 5 лет. Собранные во время экспедиции материалы легли в основу будущей теории эволюции и естественного отбора. Чарльз Дарвин доказал, что все виды живых организмов, включая людей, происходят от общих предков и со временем эволюционируют.

Дарвин утверждал, что человек произошел от древних обезьяноподобных предков в результате длительной эволюции, естественного и полового отбора. Его теория эволюции человека была представлена в книге "Происхождение человека и половой отбор" в 1871 году. Согласно современным научным данным, человек не только произошел от вымерших видов обезьян, но и сам также относится к обезьянам. Homo sapiens принадлежит семейству гоминиды, включающее больших человекообразных обезьян и современного человека.

Дарвин утверждал, что человек произошел от древних обезьяноподобных предков в результате длительной эволюции Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Хотя теория эволюции Дарвина является общепринятой, есть и другие. Фокус собрал альтернативные теории происхождения человека. Они объясняют наше существование, начиная с самого зарождения жизни на Земле.

Абиогенез

Эта теория пытается объяснить, как вообще появилась жизнь на Земле. Некоторые ученые считают, что именно абиогенез стал основой того, что сложные организмы со временем превратились в человека.

Абиогенез — это процесс зарождения жизни из неживой материи, тогда как эволюция — это процесс развития уже существующей жизни.

Ученые считают, что в атмосфере Земли, которая состояла из метана, аммиака, водорода и водяного пара, под воздействием молний и сильного солнечного ультрафиолетового излучения могли образовываться простые органические соединения, то есть аминокислоты и нуклеотиды. Именно с их помощью со временем появились более сложные органические структуры, которые могли воспроизводиться сами. Это в дальнейшем привело к появлению сначала простой, а затем и сложной жизни.

В 50-х годах прошлого века эксперименты показали, что органические молекулы могут образовываться из неорганических веществ. А значит жизнь на Земле постепенно возникал из химических элементов. Первые молекулы РНК могли хранить информацию и выступать катализаторами дальнейших химических реакций. В результате эти процессы привели к появлению белков и ДНК.

Панспермия

Первая жизнь на Земле, благодаря которой через миллиарды лет появился человек, могла возникнуть в результате того, что на планету попали микроорганизмы или органические молекулы из космоса.

Согласно этой теории, на других планетах тоже может существовать жизнь, которую "разносят" по космосу астероиды. Уже известно, что некоторые микроорганизмы могу выжить в условиях космоса. Кроме того, в составе астероидов были обнаружены молекулы, из которых состоят наша РНК и ДНК.

Первая жизнь на Земле, благодаря которой через миллиарды лет появился человек, могла появиться в результате того, что на планету попали микроорганизмы или органические молекулы из космоса Фото: NASA

Инопланетяне

Существует теория, что высокоразвитая внеземная цивилизация в прошлом посещала Землю и вступала в контакт с предками современного человека. Теория предполагает, что инопланетяне могли повлиять на биологическую эволюцию людей путем селекции.

Некоторые ученые считают, что доказательством этой теории служат артефакты древних цивилизаций на Земле.

Параллельно существует теория, что разумные инопланетяне могли выступать в качестве инженеров, которые доставили на Земле органический материла, из которого были созданы люди. Затем инопланетяне провели модернизацию получившихся живых существ и таким образом появился человек разумный.

Человека могли создать инопланетяне Фото: Live Science

Сторонники таких теорий считают, что древние люди не могли сами построить, например, египетские пирамиды или другие подобные впечатляющие сооружения, без помощи внеземной цивилизации.

Масштабная симуляция

Существует теория, что все мы живем в искусственно созданной симуляции, которую создали либо высокоразвитые инопланетяне, либо люди из далекого будущего. И люди являются частью виртуальной реальности.

Сторонники этой теории считают, что развитие технологий вычислительной симуляции может позволить создать цифровые существа, обладающие сознанием.

Существует теория, что все мы живем в искусственно созданной симуляции Фото: IFLS

Теория водной обезьяны

Одна из теорий происхождения человека называется "теорией водной обезьяны". Согласно этой версии, древнейшие предки людей пошли по иному эволюционному пути, чем обезьяны, поскольку обитали вблизи водоемов.

Предполагается, что ранние приматы конкурировали за пищу на суше, и нашим предкам приходилось добывать пропитание у воды и в воде. В ходе этой борьбы за выживание они приобрели черты, которые в конечном итоге привели к появлению современного человека.

Одна из теорий происхождения человека называется "теорией водной обезьяны" Фото: Pexels

Гибрид человека и обезьяны

Еще одна теория предполагает, что ранние люди эволюционировали не исключительно от общего с другими приматами предка. Сторонники этой теории утверждают, что человек мог возникнуть в результате межвидовой гибридизации. То есть, происходило скрещивание предков человека и других древних обезьян — возможно даже, что с участием инопланетян.

Согласно этой теории, наша ДНК представляет собой смесь генетического материала древних приматов и некоего неизвестного инопланетного генетического кода. Этим объясняются наша уникальность и отличительные эволюционные черты.

Высшие силы

Конечно же, нельзя оставить без внимания религиозную и философскую концепцию, согласно которой жизнь и человек были созданы сверхъестественной силой или неким богом. В данном случае эволюционные процессы в объяснении происхождения человека отсутствуют. Люди якобы сразу были созданы такими, какие они есть.

Согласно религиозной концепции, жизнь и человек были созданы сверхъестественной силой Фото: Pexels

Эта концепция не объясняет механизмы возникновения биологической сложности, а потому подвергается критике со стороны биологов и палеонтологов.