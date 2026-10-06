Совершенно неожиданная планета: впервые обнаружен мир, который создала умершая звезда

Астрономы впервые обнаружили планету, которая вращается вокруг звезды класса белый карлик.

Ученые обнаружили планету второго поколения, которая вращается вокруг белого карлика, то есть остатка умершей звезды. Именно из вещества последней и появился данный мир, который, как говорят астрономы, они не ожидали обнаружить. Данное открытие важно для понимания будущего Солнечной системы, ведь после смерти Солнца на месте нашей звезды также появится белый карлик. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Когда умирают звезды похожие на Солнце, они увеличиваются в размерах, превращаются в красных гигантов и сбрасывают большую часть своего вещества в космос. Затем эти звезды сжимаются и превращаются в относительно небольшой (размером с Землю) звездный остаток – белый карлик.

Вокруг звездного остатка образуется диск из вещества, похожий на протопланетный диск, в котором формируются планеты вокруг молодых обычных звезд. Астрономы еще никогда не видели планету второго поколения, то есть ту, что сформировалась из материала умершей звезды, вокруг белого карлика. Теперь же они ее впервые обнаружили возле белого карлика под названием HS 0209+0832, который находится на расстоянии 790 световых лет от нас.

Вокург белого карлика образуется диск из вещества, похожий на протопланетный диск, в котором формируются планеты вокруг молодых обычных звезд. Иллюстрация Фото: space.com

Астрономы признаются, что это открытие стало для них полной неожиданностью. Дело в том, что планеты второго поколения встречаются чрезвычайно редко и раньше их видели только возле нейтронных звезд – звездных остатков умерших массивных обычных звезд.

Ученые выяснили, что рядом с белым карликом находится планета после того, как провели анализ его атмосферы. Химический состав указал на то, что этот звездный остаток забирает вещество у соседней планеты (в этом нет ничего необычного, белые карлики это делают с другими звездами). Также химический состав указал на то, что это не может быть планета первого поколения.

Дальнейшие наблюдения позволили обнаружить саму планету, которая оказалась газовым гигантом размером с Юпитер. Орбитальный период этого мира составляет всего 4,4 земных дня (у Земли он составляет 365 дней). Это значит, что планета находится очень близко к белому карлику, а потому звездный остаток легко забирает у нее вещество.

По словам ученых, уникальность этой планеты состоит в том, что она возникла из материала, который выбросила в космос умирающая звезда. Пока это лишь первый подобный объект, но астрономы считают, что таких планет может быть много. Просто предстоит их еще обнаружить.

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