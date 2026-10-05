В Млечном Пути обнаружен странный древний объект: сложно определить, что это (фото)

Недалеко от центра нашей галактики астрономы обнаружили скрытое звездное скопление, которое пока не поддается классификации.

Астрономы обнаружили ранее неизвестное звездное скопление, возраст которого составляет примерно 5 миллиардов лет. Необычные характеристики этого объекта пока не позволяют точно сказать, к какому классу звездных систем он принадлежит. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Недалеко от центра Млечного Пути астрономы обнаружили скрытое звездное скопление, получившее название Garro 04, состоящее из старых звезд. Расчеты показали, что скопление находится на расстоянии почти 33 000 световых лет от нас.

Поскольку звезды в звездном скоплении должны перемещаться в пространстве в схожем направлении и с почти одинаковой скоростью, ученые использовали эти параметры для отделения истинных членов скопления от несвязанных с ним звезд. В результате оказалось, что Garro 04 содержит 613 старых звезд, возраст которых составляет около 5 миллиардов лет. Напоминаем, что возраст Солнца составляет 4,6 миллиарда лет.

Недалеко от центра Млечного Пути астрономы обнаружили скрытое звездное скопление, получившее название Garro 04, состоящее из старых звезд Фото: phys.org

Но у звезд скопления Garro 04 было обнаружено более низкое содержание металлов, чем у Солнца. Астрономы называют металлами химические элементы, которые тяжелее водорода и гелия. А уровень концентрации металлов называют металличностью звезды.

Исходя из возраста и химического состава, новое звездное скопление очень сложно классифицировать. Скопление Garro 04 слишком старое, чтобы быть "молодым" рассеянным звездным скоплением, но недостаточно старое и не обладает столь низким содержанием металлов, чтобы быть шаровым звездным скоплением.

Ученые продолжат наблюдение за космосом, чтобы определить, что же из себя представляет этот астрономический объект. Возможно, это промежуточный вид звездных скоплений, о котором пока мало что неизвестно.

Таким образом, Garro 04 пополняет небольшой, но растущий список загадочных промежуточных звездных скоплений, обнаруженных в ходе недавних исследований. Астрономы считают, что еще много подобных объектов скрывается в центральных областях Млечного Пути и их еще предстоит обнаружить.

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