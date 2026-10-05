Девятая планета Солнечной системы существует: ученые считают, что нашли доказательство

Астрономы считают, что впервые обнаружили прямое доказательство того, что далеко за Нептуном находится крупная планета.

Некоторые астрономы считают, что расположение и наклон орбит транснептуновых объектов указывают на то, что их движением управляет гравитация неизвестной крупной планеты. Согласно расчетам, эта планета, которая, вероятно, похожа на Нептун, движется по эллиптической орбите на расстоянии примерно 300 астрономических единиц от Солнца. Это примерно 45 миллиардов километров. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что они обнаружили первое прямое доказательство существования Девятой планеты, пишет Sky at Night Magazine.

Даже если Девятая планета существует на расстоянии 300 астрономических единиц от Солнца, то она находится как минимум в 10 раз дальше от нашей звезды, чем Нептун, восьмая и последняя планета Солнечной системы. Это значит, что ее сложно увидеть.

Если гипотетическая планета находится так далеко, то она отражает примерно в 10 000 раз меньше солнечного света, чем Нептун. Кстати, эта планета примерно в 4 раза больше Земли.

Но в то же время Девятая планета должна выпускать всего в 100 раз меньше собственного тепла, то есть инфракрасного излучения, чем восьмая планета Солнечной системы. Поэтому искать такую планету нужно с помощью космических инфракрасных телескопов, говорят ученые.

Если гипотетическая планета находится так далеко, то она отражает примерно в 10 000 раз меньше солнечного света, чем Нептун Фото: UniverseToday

Авторы исследования провели анализ архивных данных уже неработающих инфракрасных телескопов IRAS и AKARI. При этом данные наблюдений за окраинами Солнечной системы были получены с разницей в 23 года.

На расстоянии 300 астрономических единиц от Солнца орбитальная скорость гипотетической Девятой планеты была бы настолько мала, что в данных обсерваторий объект казался бы неподвижным, но 23 года он должен был бы немного сместиться.

В ходе исследования ученые отобрали из нескольких инфракрасных источников один, который может быть той самой Девятой планетой. Характеристики источника излучения соответствуют ожиданиям для планеты размером с Нептун, которая находится так далеко от Солнца.

Таким образом, возможно, астрономы получили первое прямое доказательство существования Девятой планеты. Но этих данных слишком мало, чтобы утверждать, что это гипотетическая планета на краю Солнечной системы. Ученые хотят провести наблюдения с помощью самых мощных наземных телескопов, чтобы выяснить, что из себя представляет обнаруженный источник инфракрасного света.

А пока что в Солнечной системе остается 8 планет. Поиск Девятой планеты продолжается.

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