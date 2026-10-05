Земля и Марс имели одного "предка", но сформировались совершенно по-разному

Новое исследование ставит точку в давнем споре о том, каким образом происходило формирование двух похожих каменистых планет.

Ученые выяснили, что, хотя Земля и Марс начали формироваться в одной и той же среде, состоящей из газообразного водорода и гелия, а также мелких частиц пыли, их дальнейший рост происходил совершенно разными путями. Это открытие ставит точку в давнем споре. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Study Finds.

Десятилетиями ученые спорили о том, как именно сформировались каменистые планеты Солнечной системы. Одни модели указывают на спокойный процесс постепенного накопления мелких частиц пыли, окружающей молодое Солнце. Другие модели указывают на более бурный сценарий с столкновением крупных каменистых тел — планетезималей. Новое исследование показывает, что Земля и Марс во время роста сочетали два процесса, но их соотношение было разным.

Земля и Марс начали формироваться в протопланетном диске, окружающем Солнце, более 4,5 миллиардов лет назад. Но их дальнейший рост отличался, как выяснили ученые.

Земля и Марс начали формироваться в протопланетном диске, окружающем Солнце, более 4,5 миллиардов лет назад. Но их дальнейший рост отличался, как выяснили ученые Фото: NASA

Новое исследование показало, что не менее 75% каменистой массы Земли образовалось из двух тел, которые росли, поглощая крошечные космические частицы, а около 25% добавилось за счет слияния более крупных каменистых тел — планетезималей. Марс формировался иначе: примерно 73% его каменистого вещества возникло в результате слияния планетезималей, и лишь около 27% возникло за счет поглощения мелких частиц пыли. Это показала компьютерное моделирование, учитывающие условия в ранней Солнечной системе и химический состав двух похожих каменистых планет.

Если рост Земли опирался на поглощение мелких частиц пыли при существенном вкладе столкновения планетезималей, то Марс формировался преимущественно путем накопления вещества в результате столкновений, а поглощение мелких частиц играло лишь второстепенную роль.

Ученые считают, что одна из возможных причин такого различия в формировании двух планет заключается в том, что молодой Марс мог ощущать гравитационное влияние со стороны других, более массивных протопланет. Это могло ограничить способность Марса эффективно поглощать мелкие частицы пыли, в результате чего основной вклад в его рост внесли столкновения крупных планетезималей.

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