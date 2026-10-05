Земля та Марс мали одного "предка", але сформувалися зовсім по-різному

Нове дослідження ставить крапку в давній суперечці щодо того, як відбувалося формування двох схожих кам’янистих планет.

Вчені з’ясували, що, хоча Земля й Марс почали формуватися в одному й тому ж середовищі, що складалося з газоподібного водню та гелію, а також дрібних частинок пилу, їхнє подальше зростання відбувалося абсолютно різними шляхами. Це відкриття ставить крапку в давній суперечці. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Study Finds.

Протягом десятиліть вчені сперечалися щодо того, як саме утворилися кам’янисті планети Сонячної системи. Одні моделі вказують на спокійний процес поступового накопичення дрібних частинок пилу, що оточували молоде Сонце. Інші моделі вказують на більш бурхливий сценарій із зіткненням великих кам’янистих тіл — планетезималей. Нове дослідження показує, що Земля і Марс під час свого формування поєднували два процеси, але їхнє співвідношення було різним.

Земля та Марс почали формуватися у протопланетному диску, що оточував Сонце, понад 4,5 мільярда років тому. Однак, як з’ясували вчені, їхнє подальше формування відбувалося по-різному.

Земля та Марс почали формуватися у протопланетному диску, що оточував Сонце, понад 4,5 мільярда років тому. Однак їхнє подальше зростання відрізнялося, як з"ясували вчені Фото: solar-system

Нове дослідження показало, що щонайменше 75 % кам’янистої маси Землі утворилося з двох тіл, які зростали, поглинаючи крихітні космічні частинки, а близько 25 % додалося внаслідок злиття більших кам’янистих тіл — планетезималей. Марс формувався інакше: приблизно 73% його кам’янистої речовини виникло в результаті злиття планетезималей, і лише близько 27% — за рахунок поглинання дрібних частинок пилу. Це показало комп’ютерне моделювання, що враховує умови в ранній Сонячній системі та хімічний склад двох схожих кам’янистих планет.

Якщо зростання Землі ґрунтувалося на поглинанні дрібних частинок пилу, причому істотну роль відігравали зіткнення планетезималей, то Марс формувався переважно шляхом накопичення речовини в результаті зіткнень, а поглинання дрібних частинок відігравало лише другорядну роль.

Вчені вважають, що одна з можливих причин такої відмінності у формуванні двох планет полягає в тому, що молодий Марс міг відчувати гравітаційний вплив з боку інших, масивніших протопланет. Це могло обмежити здатність Марса ефективно поглинати дрібні частинки пилу, внаслідок чого основний внесок у його зростання зробили зіткнення великих планетезималей.

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