Вода на Місяці поводиться інакше, ніж на Землі: відкриття має вирішальне значення для бази NASA

Поверхневий натяг уповільнює рух води в умовах місячної гравітації. Вода тече не так вільно, як на Землі.

На початку наступного десятиліття має розпочати роботу база NASA на Місяці, де астронавти проживатимуть тривалий час. Вирощування рослин на супутнику Землі є важливою умовою для підтримання життя астронавтів. Рослини можуть забезпечувати людей їжею та киснем, а також брати участь у очищенні води та переробці відходів. Тому вчені хотіли з’ясувати, як поводиться вода в умовах місячної гравітації, яка становить 1/6 земної, і як це впливає на процес поливу рослин. Результати дослідження опубліковано в журналі Microgravity Science and Technology, пише Phys.

Вчені оприлюднили результати експерименту, який проводився на борту капсули New Shepard компанії Blue Origin, запущеної в космос минулого року. Політ тривав усього 10 хвилин, а протягом 2 хвилин на борту капсули завдяки її обертанню існувала місячна гравітація. Для експерименту використовувалися чиста вода, 30-відсотковий розчин гліцерину та сольовий розчин. Експеримент мав на меті з’ясувати, як поводиться рідина в умовах низької гравітації Місяця.

Поверхневий натяг — це фізична властивість рідини, яка змушує її поверхню стискатися до мінімальної площі, створюючи ефект пружної плівки. Завдяки цій властивості краплі води прагнуть набути сферичної форми, а деякі комахи можуть ходити по воді.

На початку наступного десятиліття має розпочати роботу база NASA на Місяці, де астронавти будуть проживати тривалий час Фото: NASA

З’ясувалося, що в умовах місячної гравітації поверхневий натяг уповільнює рух води. Вона не може текти так само вільно, як на Землі. За словами вчених, тому доведеться розробляти нові системи поливу рослин, щоб вони нормально працювали на Місяці.

Розуміння особливостей руху води на поверхні Місяця є важливим для виживання рослин, оскільки нерівномірний полив може обмежити доступ кисню та уповільнити ріст.

Місячний ґрунт складається з найдрібнішого пилу та уламків гірських порід, через що він погано вбирає воду. Поєднання повільнішого руху води та низької поглинальної здатності місячного ґрунту створює серйозну проблему для вирощування рослин, зазначають вчені.

Однак вони виявили, що розчин гліцерину сприяє кращому руху води. Крім того, це дослідження відкриває можливості для вивчення того, які добавки можуть покращити поглинання води рослинами у місячному ґрунті.

Тепер вчені хочуть перевірити результати експерименту в реальних умовах на Місяці.

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