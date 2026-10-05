На Місяці з'явиться величезна вежа для забезпечення енергією бази NASA (відео)

Компанія Blue Origin представила систему сонячних панелей, яка зможе забезпечити місячну базу потужністю понад 10 кіловат.

Blue Origin представила свою "Енергетичну вежу" (Power Tower) висотою 20 метрів, розроблену для забезпечення сонячною енергією майбутньої бази на Місяці, пише Space.

Аерокосмічна компанія Blue Origin, заснована мільярдером Джеффом Безосом, опублікувала анімацію, яка демонструє посадку її "Енергетичної вежі" на поверхню Місяця та її подальше розгортання. Ця система сонячних панелей висотою 20 метрів призначена для забезпечення потужністю понад 10 кіловат місячної бази, розташованої поблизу південного полюса Місяця. Компанія також показала відеоролик, що демонструє реальні випробування процесу розгортання системи на Землі.

Згідно із заявою Blue Origin, модульна архітектура системи дозволить забезпечувати роботу майбутніх енергетичних мереж на Місяці, передаючи енергію до тих об’єктів, які її найбільше потребують.

Ця енергетична вежа, судячи з усього, є вдосконаленою версією попередньої технології під назвою LAMPS (Lunar Array Mast and Power System), розробленої компанією Honeybee Robotics і представленої у 2024 році. Ця компанія брала участь у проєкті NASA під назвою VSAT (Vertical Solar Array Technology), в рамках якого розробляються системи сонячних панелей для забезпечення енергією майбутньої бази на Місяці.

Ймовірно, Blue Origin розглядає цю енергетичну вежу як елемент місячної бази NASA, яку космічне агентство США планує побудувати в південному полярному регіоні Місяця в рамках програми "Артеміда". Згідно з поточним графіком, введення бази в експлуатацію заплановано на 2032 рік.

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