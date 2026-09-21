На Місяці хочуть провести найбожевільніший експеримент в історії людства

Дослідники пропонують побудувати на Місяці більш потужну версію Великого адронного колайдера для пошуку невідомої фізики.

Вчені шукають нові елементарні частинки та фізичні явища за допомогою найпотужнішого у світі прискорювача частинок — Великого адронного колайдера. Дослідники вважають, що шанси відкрити невідому фізику та отримати краще уявлення про Всесвіт зростають завдяки суперколлайдеру на Місяці довжиною 11 000 км, пише Science Focus.

Згідно з дослідженням, надзвичайно потужний прискорювач частинок на Місяці працюватиме так само, як Великий адронний колайдер, який має найвищу енергію серед усіх прискорювачів частинок у світі. У ньому два пучки частинок, найчастіше протонів, але також ядер атомів, рухаються в протилежних напрямках по кільцю, в якому підтримується надвисокий вакуум.

Потужні надпровідні електромагніти розганяють пучки частинок майже до швидкості світла. Потім пучки частинок зіштовхуються всередині одного з детекторів і розпадаються на інші частинки, які піддаються ретельному аналізу. Чим вища енергія частинок у колайдері, тим більша маса продуктів зіткнення. Багато питань сучасної фізики елементарних частинок, на які вчені прагнуть отримати відповіді, вимагають вивчення частинок, що існують саме при таких високих енергіях.

Великий адронний колайдер Фото: CERN

Тому фізикам потрібні дедалі більші й потужніші прискорювачі частинок, які могли б допомогти виявити невідомі частинки та нові фізичні явища. Дослідники вважають, що шанси відкрити невідомі фізичні явища та отримати краще уявлення про Всесвіт зростають завдяки суперколайдеру на Місяці.

Згідно з дослідженням, кільцевий колайдер можна розмістити під поверхнею Місяця, і він огортатиме весь супутник Землі, а отже, його довжина становитиме майже 11 000 км. Такий прискорювач частинок зможе працювати з енергіями, які в 1000 разів перевищують енергію Великого адронного колайдера.

Чому варто будувати такий прискорювач частинок на Місяці, а не на Землі? Будівництво колайдера з довжиною кільця понад 10 000 км пов’язане з безліччю геологічних, технологічних і політичних труднощів. Побудувати кільцевий тунель під поверхнею Місяця та підтримувати в ньому надвисокий вакуум було б простіше, вважають вчені. Місяць також є більш стабільним у геологічному плані, і там можна отримувати величезну кількість сонячної енергії.

За оцінками вчених, будівництво суперколлайдера на Місяці може розпочатися лише після того, як там вже тривалий час існуватиме стабільна база, де мешкатимуть люди. Саме будівництво може тривати понад 20 років. Тому, якщо не відбудеться надзвичайного технологічного прориву, то місячну версію Великого адронного колайдера, ймовірно, не вдасться побудувати до кінця XXI століття.

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