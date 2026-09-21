На Луне хотят провести самый безумный эксперимент в истории человечества

Исследователи предлагают построить на Луне более мощную версию Большого адронного коллайдера для поиска неизвестной физики.

Новые элементарные частицы и физические явления ученые ищут с помощью самого мощного в мире укорителя частиц – Большого адронного коллайдера. Исследователи считают, что шансы обнаружить неизвестную физику и получить лучшее представление о Вселенной увеличиваются с помощью суперколлайдера на Луне длиной 11 000 км, пишет Science Focus.

Согласно исследованию, чрезвычайно мощный ускоритель частиц на Луне будет работать так же как Большой адронный коллайдер, обладающий самой высокой энергией среди всех устроителей частиц в мире. В нем два пучка частиц, чаще всего протонов, но также ядер атомов, движутся в противоположных направлениях по кольцу, в котором поддерживается сверхвысокий вакуум.

Мощные сверхпроводящие электромагниты разгоняют пучки частиц почти до скорости света. Затем пучки частиц сталкиваются внутри одного из детекторов и распадаются на другие частицы, которые подвергаются тщательному анализу. Чем выше энергия частиц в коллайдере, тем больше масса продуктов столкновения. Многие вопросы современной физики элементарных частиц, на которые хотят получить ответы ученые, требуют изучения частиц, существующих именно при таких высоких энергиях.

Большой адронный коллайдер Фото: CERN

Поэтому физикам нужны все более крупные и мощные ускорители частиц, которые могли бы помочь обнаружить неизвестные частицы и новые физические явления. Исследователи считают, что шансы обнаружить неизвестную физику и получить лучшее представление о Вселенной увеличиваются с помощью суперколлайдера на Луне.

Согласно исследованию, кольцевой коллайдер можно разместить под поверхностью Луны, и он будет опоясывать весь спутник Земли, а значит его длина составит почти 11 000 км. Такой ускоритель частиц сможет работать при энергиях, которые в 1000 раз превышают энергию Большого адронного коллайдера.

Почему стоит строить такой ускоритель частиц ​​на Луне, а не на Земле? Строительство коллайдера с длиной кольца более 10 000 км сопряжено с множеством геологических, технологических и политических трудностей. Построить кольцевой туннель под лунной поверхностью и поддерживать в нем сверхвысокий вакуум было бы проще, считают ученые. Луна также более стабильна в геологическом плане и там можно получать огромное количество солнечной энергии.

По оценкам ученых, строительство суперколлайдера на Луне может начаться только после того, как там уже долго время будет существовать стабильная база, где будут жить люди. Само строительство может занять более 20 лет. Поэтому, если не случится чрезвычайного технологического прорыва, то лунную версию Большого адронного коллайдера, вероятно, не удастся построить до конца XXI века.

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