Красная планета больше не красная: на новом снимке у Марса совсем другой оттенок (фото)

Цветовая палитра Красной планеты гораздо богаче, чем можно предположить из ее названия.

Европейское космическое агентство опубликовало удивительную фотографию Марса, которая не похожа ни на что виденное вами ранее. Если с одной стороны видны характерные цвета Марса (красный и багровый, что обусловлено высоким содержанием железа), то на большей части изображения преобладает белый, розовый и фиолетовый цвет южного полюса Красной планеты, пишет IFLScience.

Новый снимок южного полярного региона Марс был сделан космическим аппаратом Mars Express. Этот снимок был сделан в то время, когда в южном полушарии Марса была, хотя кажется, что это зимний пейзаж. Дело в том, что иней из углекислого газа или сухого льда сохраняется круглый год, независимо от сезона.

В левом нижнем углу фотографии виден впечатляющий ледник с разноцветными завихрениями Фото: ESA

В левом нижнем углу фотографии виден впечатляющий ледник с разноцветными завихрениями. Рядом находится извилистый гребень, пересекающий кратер в форме полумесяца. Его хорошо видно на увеличенном изображении и называется этот гребень Thyles Rupes.

Рядом находится извилистый гребень, пересекающий кратер в форме полумесяца. Его хорошо видно на увеличенном изображении и называется этот гребень Thyles Rupes Фото: ESA

Два кратера позволяют понять, как именно сформировался этот гребень. Крупный кратер в форме полумесяца возник раньше, чем сама геологическая структура. А вот меньший круглый кратер появился уже после того, как этот участок рельефа поднялся над окружающим нагорьем.

На фотографии можно увидеть четкую границу между красным песком и белым льдом. Черные отложения в этом месте представляют собой вулканический материал, оставшийся с тех времен, когда на Марсе еще действовали вулканы.

Особого внимания заслуживает ярко-белый участок с неровной поверхностью в правой нижней части фотографии. Это покрытие инеем песчаные дюны.

Почему же весь этот регион имеет такие цвета? Все дело в сочетании световых эффектов, пыли и инея. Немалую роль играет и то, что снимок был сделан утром. Мягкий утренний свет, проходя сквозь марсианскую атмосферу и падая на покрытую льдом поверхность, создает необычный фиолетовый цвет.

Благодаря им ледник выглядит очень красиво. Этот ледник является частью обширной Южной полярной шапки, огромной ледяной области на южном полюсе Марса. На самом деле ледник не фиолетовый, но с орбиты в тот день он казался именно таким.

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