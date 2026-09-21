Почему ваше лицо на фотографиях выглядит неправильно: ответ может удивить

Как это часто бывает, странные явления можно объяснить с помощью физики.

Мы каждый день смотрим в зеркало и видим свое лицо. Но иногда мы смотрим на фотографию и видим, что там изображено какое-то "неправильное" лицо. Почему мы выглядим на фотографиях совсем не так, как в зеркале? Дело не в вас, а в физике. Также играет важную роль играет роль психология, пишет Popular Science.

Частично тот факт, что мы видим в зеркале одно лицо, а на фотографиях немного другое, можно объяснить простой физикой. Зеркало показывает зеркально перевернутое изображение нашего лица, а фотография — нет. Почти у каждого человека есть едва заметная асимметрия: один глаз расположен чуть выше другого, уголок рта изогнут немного иначе. Глядя в зеркало, вы изо дня в день видите эту асимметрию в перевернутом виде.

Но почему отражение в зеркале кажется нам более правильным, чем то, что изображено на фотографии? Психологи называют это эффектом знакомства с объектом. Суть его в том, что чем чаще мы сталкиваемся с каким-либо объектом, тем больше он нам нравится. Просто он становится привычным. Когда люди постоянно видят себя в зеркале, то со временем этот перевернутый вариант начинает нравиться все больше и больше и становится привычным, говорит Николас Эпли из Чикагского университета.

По словам Влентины Каццато из Университета Мессины, поскольку почти все лица в той или иной степени асимметричны, фотография меняет взаимное расположение черт лица так, что нам это может казаться неправильным.

По словам Эпли, мы привыкаем к зеркальному отражению, которое видят все остальные, но на фотографии на лицо не перевернуто, а выглядит так, как и должно.

Также ученые отмечают, что взгляд в зеркало является динамичным процессом, ведь мы можем двигаться. Фотография же запечатлевает лишь долю секунды, причем нужно учитывать освещение, расстояние до камеры и настройки объектива.

Чувство дискомфорта, возникающее при взгляде на фотографию, вероятно, связано не только с зеркальным переворотом изображения, но и с несоответствием между застывшим мгновенным снимком и живым отражением, которое мы видим каждый день в зеркале.

Но для окружающих людей то самое "неправильное" лицо является таким же привычным и "правильным", как наше отражение в зеркале для нас.

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