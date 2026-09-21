Чому ваше обличчя на фотографіях виглядає неправильно: відповідь може здивувати

Як це часто буває, дивні явища можна пояснити за допомогою фізики.

Ми щодня дивимося в дзеркало і бачимо своє обличчя. Але іноді ми дивимося на фотографію і бачимо, що там зображено якесь "неправильне" обличчя. Чому на фотографіях ми виглядаємо зовсім не так, як у дзеркалі? Справа не у вас, а у фізиці. Також важливу роль відіграє психологія, пише Popular Science.

Частково той факт, що ми бачимо в дзеркалі одне обличчя, а на фотографіях — трохи інше, можна пояснити простою фізикою. Дзеркало показує дзеркально перевернуте зображення нашого обличчя, а фотографія — ні. Майже у кожної людини є ледь помітна асиметрія: одне око розташоване трохи вище за інше, куточок рота вигнутий трохи інакше. Дивлячись у дзеркало, ви день у день бачите цю асиметрію в перевернутому вигляді.

Але чому відображення у дзеркалі здається нам більш правильним, ніж те, що зображено на фотографії? Психологи називають це ефектом знайомства з об’єктом. Суть його полягає в тому, що чим частіше ми стикаємося з якимось об’єктом, тим більше він нам подобається. Просто він стає звичним. Коли люди постійно бачать себе в дзеркалі, то з часом цей перевернутий варіант починає подобатися дедалі більше і стає звичним, каже Ніколас Еплі з Чиказького університету.

За словами Влентіни Каццато з Університету Мессіни, оскільки майже всі обличчя в тій чи іншій мірі асиметричні, фотографія змінює взаємне розташування рис обличчя так, що нам це може здаватися неправильним.

За словами Еплі, ми звикаємо до дзеркального відображення, яке бачать усі інші, але на фотографії обличчя не перевернуте, а виглядає так, як і має.

Також вчені зазначають, що погляд у дзеркало є динамічним процесом, адже ми можемо рухатися. Фотографія ж фіксує лише частку секунди, причому потрібно враховувати освітлення, відстань до камери та налаштування об’єктива.

Відчуття дискомфорту, що виникає при погляді на фотографію, ймовірно, пов’язане не лише з дзеркальним перевертанням зображення, а й із розбіжністю між застиглим миттєвим знімком та живим відображенням, яке ми бачимо щодня у дзеркалі.

Але для оточуючих людей саме ця "неправильна" особа є такою ж звичною і "правильною", як наше відображення у дзеркалі для нас.

Інші новини науки