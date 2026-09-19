Як виглядав найдавніший представник Homo sapiens: вчені відтворили його обличчя (фото)

Дослідники вважали, що скам’янілі останки належать неандертальцям, але виявилося, що це найдавніші представники нашого виду.

Наразі вчені вважають, що перші Homo sapiens з’явилися в Північній Африці трохи більше 300 000 років тому, а потім розселилися по всьому світу. Нова реконструкція обличчя дає найточніше на сьогодні уявлення про те, як насправді виглядали ці люди. Результати дослідження опубліковано в журналі Heritage, пише IFLScience.

У 1961 році вчені виявили в печері Джебель-Ірхуд у Марокко череп, який, як вважалося, належав неандертальцю, що жив близько 40 000 років тому, і який отримав назву "Ірхуд 1". Також були виявлені скам’янілі останки інших, як вважалося, неандертальців. Але виявилося, що вчені довгі роки помилялися в інтерпретації своїх знахідок.

У 2017 році масштабне дослідження показало, що останки, виявлені в Марокко, насправді належать представникам Homo sapiens, які жили приблизно 315 000 років тому. Це означає, що ці люди є найдавнішими серед відомих представників нашого виду. Хоча ці люди мали схожу будову обличчя та розташування зубів, форма їхнього черепа відрізнялася від форми черепа сучасних людей і більше нагадувала таку у більш давніх родичів людини.

Нова реконструкція обличчя дає найточніше на сьогодні уявлення про те, як насправді виглядали найдавніші люди Фото: IFLS

Автори нового дослідження вирішили з’ясувати, як могли виглядати найдавніші Homo sapiens. За допомогою фрагментів черепів одразу кількох представників нашого виду, знайдених у печері Джебель-Ірхуд, дослідники створили повноцінну 3D-модель людського черепа. Об’єм мозку в отриманій моделі склав 1230 кубічних сантиметрів, що приблизно відповідає показникам середнього сучасного дорослого чоловіка.

За словами вчених, ці зображення дають досить точне уявлення про найдавніших представників виду Homo sapiens Фото: IFLS

Потім вчені віртуально поєднали цю модель із моделлю обличчя сучасної людини, яку попередньо змінили так, щоб вона відповідала пропорціям черепа "Ірхуд 1". Дослідники змогли визначити розподіл м’яких тканин по поверхні черепа і таким чином відтворити обличчя найдавнішого представника Homo sapiens.

Після цього автори дослідження створили дві версії обличчя: з волоссям, вусами та бородою, а також без них. Вчені також додали пігментацію шкіри, щоб зробити обличчя більш живим.

За словами вчених, ці зображення дають досить точне уявлення про найдавніших представників виду Homo sapiens. Але точно дізнатися, як виглядали ці люди, неможливо. Тому ця реконструкція обличчя є лише припущенням, а не точною копією.

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