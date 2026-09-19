Как выглядел самый древний представитель Homo sapiens: ученые воссоздали его лицо (фото)

Исследователи считали, что окаменелые останки принадлежат неандертальцам, но оказалось, что это самые древние представители нашего вида.

Сейчас ученые считают, что первые Homo sapiens появились в Северной Африке чуть более 300 000 лет назад, а затем расселились по всему миру. Новая реконструкция лица дает наиболее точное на сегодняшний день представление о том, как выглядели эти люди на самом деле. Результаты исследования опубликованы в журнале Heritage, пишет IFLScience.

В 1961 году ученые обнаружили в пещере Джебель-Ирхуд в Марокко череп, как предполагалось неандертальца, жившего около 40 000 лет назад, названный "Ирхуд 1". Также были обнаружены окаменелые останки других, как считалось, неандертальцев. Но оказалось, что ученые долги годы ошибались в интерпретации своих находок.

В 2017 году масштабное исследование показало, что останки, обнаруженные в Марокко на самом деле принадлежат представителям Homo sapiens, которые жили примерно 315 000 лет назад. Это значит, что эти люди являются древнейшими среди известных представителей нашего вида. Хотя эти люди имели похожее строение лица и размещение зубов, форма их черепа отличилась от формы черепа современных людей и больше напоминала таковую у более древних родственников человека.

Новая реконструкция лица дает наиболее точное на сегодняшний день представление о том, как выглядели самые древние люди на самом деле Фото: IFLS

Авторы нового исследования решили выяснить, как могли выглядеть самые древние Homo sapiens. С помощью фрагментов черепов сразу нескольких представителей нашего вида, найденных в пещере Джебель-Ирхуд, исследователи создали полноценную 3D-модель человеческого черепа. Объем мозга у получившейся модели составил 1230 кубических сантиметров, что примерно соответствует показателям среднего современного взрослого мужчины.

По словам ученых, эти изображения дают достаточно точное представление о самых древних представителях вида Homo sapiens Фото: IFLS

Затем ученые виртуально совместили эту модель с моделью лица современного человека, которую предварительно изменили так, чтобы она соответствовала пропорциям черепа "Ирхуд 1". Исследователи смогли определить распределение мягких тканей по поверхности черепа и таким образом воссоздать лицо самого древнего представителя Homo sapiens.

После этого авторы исследования создали две версии лица: с волосами, усами и бородой, а также без них. Ученые также добавили пигментацию кожи, чтобы сделать лицо более живым.

По словам ученых, эти изображения дают достаточно точное представление о самых древних представителях вида Homo sapiens. Но точно узнать, как выглядели эти люди невозможно. Поэтому данная реконструкция лица является лишь предположением, а не точной копией.

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