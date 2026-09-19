Злиття чорних дір порушило закони фізики: вчені знайшли пояснення, але з’явилася нова загадка

Астрофізики змогли пояснити "неможливе" злиття двох чорних дір, і виявилося, що, ймовірно, існує невідоме явище.

Нове дослідження припускає, що незвичайні гравітаційні хвилі, утворені злиттям двох масивних чорних дір, могли бути спотворені невідомим об’єктом. Тобто "неможливе" явище все ж не порушує закони фізики, але залишається загадкою, що саме за об’єкт спотворив сигнал. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

Майже 3 роки тому детектори гравітаційних хвиль, тобто коливань у тканині простору-часу, зафіксували незвичайний сигнал гравітаційних хвиль, який отримав назву GW231123. Джерелом сигналу стало злиття двох чорних дір на відстані близько 2 мільярдів світлових років від Землі.

У результаті зіткнення двох чорних дір утворилася чорна діра, маса якої в 230 разів перевищує масу Сонця, як показали попередні дослідження. Проблема полягає в тому, що чорні діри, які брали участь у створенні цього об’єкта, мали масу, що перевищувала в 100 і в 130 разів масу Сонця. Тобто вони були занадто великими, щоб їх можна було пояснити існуючими законами фізики та уявленнями про Всесвіт. Вони не могли бути чорними дірами зоряної маси, утвореними в результаті загибелі зірок, а тому це злиття здавалося неможливим.

Автори нового дослідження вважають, що насправді жодних законів фізики порушено не було. Просто сигнал гравітаційних хвиль, ймовірно, був спотворений і посилений масивним об’єктом, який знаходиться між Землею та чорними дірами, внаслідок явища, відомого як гравітаційне лінзування.

Гравітаційне лінзування може спотворити та посилити світло від дуже віддалених об"єктів у космосі Фото: space.com

Раніше було доведено, що це гравітаційне лінзування може спотворювати та підсилювати світло від дуже віддалених об’єктів у космосі. Але вчені ніколи не бачили, щоб гравітаційне лінзування спотворювало гравітаційні хвилі. Ймовірно, це було виявлено вперше.

Згідно з дослідженням, сигнал гравітаційних хвиль був настільки посилений, що це створило хибне уявлення про розміри чорних дір, які брали участь у злитті. З огляду на це маса чорної діри, що утворилася в результаті злиття, становила б близько 140 мас Сонця, а не 230. Отже, дві чорні діри були меншими і не порушують існуючі закони утворення чорних дір зоряної маси.

Астрофізики вважають, що сигнал гравітаційних хвиль був підсилений об’єктом, маса якого в 190–850 разів перевищує масу Сонця. Можливо, це компактна галактика, а може, кульове зоряне скупчення. Але гравітаційне лінзування, згідно з нинішніми даними спостережень, створює гігантський об’єкт, наприклад, галактику, маса якої може в трильйони разів перевищувати масу Сонця. Тому поки що незрозуміло, що це за об’єкт, тим більше що його поки що не виявлено в просторі між Землею та точкою походження сигналу GW231123.

Якщо вченим вдасться з’ясувати, що саме посилило сигнал, і довести факт спотворення гравітаційних хвиль, це може спричинити революцію в астрофізиці.

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