Червона планета більше не червона: на новому знімку Марс має зовсім інший відтінок (фото)

Колірна палітра Червоної планети набагато багатша, ніж можна припустити, виходячи з її назви.

Європейське космічне агентство опублікувало дивовижну фотографію Марса, яка не схожа на те, що ви бачили раніше. Якщо з одного боку видно характерні кольори Марса (червоний і багряний, що зумовлено високим вмістом заліза), то на більшій частині зображення переважають білий, рожевий і фіолетовий кольори південного полюса Червоної планети, пише IFLScience.

Новий знімок південного полярного регіону Марса було зроблено космічним апаратом Mars Express. Цей знімок було зроблено в той час, коли в південній півкулі Марса була зима, хоча здається, що це зимовий пейзаж. Справа в тому, що іній із вуглекислого газу або сухого льоду зберігається цілий рік, незалежно від пори року.

У лівому нижньому куті фотографії видно вражаючий льодовик із різнокольоровими завитками Фото: ESA

У лівому нижньому куті фотографії видно вражаючий льодовик із різнокольоровими завитками. Поруч розташований звивистий гребінь, що перетинає кратер у формі півмісяця. Його добре видно на збільшеному зображенні, і цей гребінь називається Thyles Rupes.

Поруч розташований звивистий гребінь, що перетинає кратер у формі півмісяця. Його добре видно на збільшеному зображенні, і цей гребінь називається Thyles Rupes Фото: ESA

Два кратери дають змогу зрозуміти, як саме утворився цей гребінь. Великий кратер у формі півмісяця виник раніше, ніж сама геологічна структура. А ось менший круглий кратер з’явився вже після того, як ця ділянка рельєфу піднялася над навколишнім нагір’ям.

На фотографії можна побачити чітку межу між червоним піском і білим льодом. Чорні відкладення в цьому місці — це вулканічний матеріал, що залишився з тих часів, коли на Марсі ще діяли вулкани.

На особливу увагу заслуговує яскраво-біла ділянка з нерівною поверхнею у правій нижній частині фотографії. Це піщані дюни, вкриті інеєм.

Чому ж весь цей регіон має такі кольори? Усе полягає в поєднанні світлових ефектів, пилу та інею. Неабияку роль відіграє й те, що знімок було зроблено вранці. М'яке ранкове світло, проходячи крізь марсіанську атмосферу й падаючи на покриту льодом поверхню, створює незвичайний фіолетовий колір.

Завдяки їм льодовик виглядає дуже красиво. Цей льодовик є частиною великої Південної полярної шапки — величезної крижаної області на південному полюсі Марса. Насправді льодовик не фіолетовий, але з орбіти того дня він здавався саме таким.

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