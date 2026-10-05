На Луне появится огромная башня для снабжения энергией базы NASA (видео)

Компания Blue Origin представила систему солнечных панелей, которая сможет обеспечить мощностью более 10 киловатт лунную базу.

Blue Origin представила свою "Энергетическую башню" (Power Tower) высотой 20 метров, разработанную для снабжения солнечной энергией будущей базы на Луне, пишет Space.

Аэрокосмическая компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, опубликовала анимацию, демонстрирующую посадку своей "Энергетической башни" на поверхность Луны и ее дальнейшее развертывание. Эта система солнечных панелей высотой 20 метров предназначена для обеспечения мощностью более 10 киловатт лунной базы, расположенной возле южного полюса Луны. Компания также показала видеоролик, демонстрирующий реальные испытания процесса развертывания системы на Земле.

Согласно заявлению Blue Origin, модульная архитектура системы позволит поддерживать будущие энергетические сети на Луне, передавая энергию к тем объектам, которые нуждаются в ней больше всего.

Эта энергетическая башня, по-видимому, представляет собой развитие более ранней технологии под названием LAMPS (Lunar Array Mast and Power System), разработанной компанией Honeybee Robotics и представленной в 2024 году. Эта компания принимала участие в проекте NASA под названием VSAT (Vertical Solar Array Technology), в рамках которого разрабатываются системы солнечных панелей для обеспечения энергией будущей базы на Луне.

Вероятно, Blue Origin рассматривает данную энергетическую башню как элемент лунной базы NASA, которую космическое агентство США собирается построить в южном полярном регионе Луны в рамках программы "Артемида". Согласно текущему графику, ввод базы в эксплуатацию запланирован на 2032 год.

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