Не только северный и южный полюс: третья форма магнетизма удивила ученых

Ученым удалось объединить свойства двух известных типов магнетизма в одном материале. Это открывает новые возможности для создания электроники будущего.

Широко известны две формы магнетизма: ферромагнетизм и антиферромагнетизм. Проявление первой формы можно увидеть, если посмотреть на магниты, прикрепленные к холодильнику. Вторая форма является врагом первой. Но есть еще и третья форма магнетизма, обнаруженная несколько лет назад и с которой еще не все до конца понятно. Она называется альтермагнетизм. Теперь ее впервые обнаружили в известном материале. Этот открытие может дать возможность создавать электронику нового поколения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, пишет ScienceAlert.

Магнитный момент — это физическая величина, которая показывает, насколько сильно частица может создавать магнитное поле и реагировать на чужие магнитные поля. Магнитный момент превращает частицу в крошечный стержневой магнит с северным и южным полюсом.

При ферромагнетизме магнитные моменты частиц, составляющих материал, выстраиваются в определенном направлении, создавая более мощное магнитное поле. Но при этом возникают паразитные поля, способные создавать помехи в работе компьютерных чипов и другой электроники.

При антиферромагнетизме магнитные моменты направлены в противоположные стороны и взаимно компенсируют друг друга, поэтому выраженные северный или южный полюса отсутствуют. Это устраняет паразитные поля, но одновременно лишает материал полезных магнитных свойств.

Если бы удалось объединить преимущества обоих форм магнетизма в одном универсальном и тонком материале, это могло бы помочь в создании передовой электроники. Ученым это удалось сделать.

Они впервые доказали существование альтермагнетизма в известном многослойном материале с формулой Co₁/₄TaSe₂. Он состоит из кобальта, тантала и селена. Благодаря новому свойству материал отлично подходит для самых разных областей применения: от спинтроники и сверхбыстрых запоминающих устройств до энергоэффективной электроники.

Сочетание свойств двух известных форм магнетизма в одном материале может сделать его превосходной средой для изучения загадок альтермагнетизма. По сути эта форма магнетизма объединяет в себе две более известные формы.

Ученые считают, что такие слоистые альтермагнетики могут сыграть ключевую роль в дальнейшем развитии электроники.

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