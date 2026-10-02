Куда на самом деле деваются частицы света, когда вы выключаете свет: ответ может удивить

На самом деле комната не становится полностью темной. Она наполняется невидимым излучением.

Представьте, что вы сидите в комнате без окон с включенным светом. Затем вы выключаете свет, и он мгновенно исчезает. Вокруг полная тьма. Но куда деваются в таком случае фотоны, частицы света? На самом деле ответ проще, чем может показаться, пишет IFLScience.

Напоминаем, что видимый свет – это форма электромагнитного излучения, которое может воспринимать глаз человека. Он состоит из фотонов, которые согласно законам физики, ведут себя и как частицы, и как волны.

Мы может видеть все предметы в комнате, ведь фотоны сталкиваются с ними, свет отражается в наши глаза, где его улавливают нейроны, которые затем пережат сигнал в мозг для создания изображения.

Но нужно понимать, что электрическая лампочка не накапливает свет. Например, в старых лампочках есть нить накала, которая нагревается, когда через нее проходит электрический ток и излучает видимый свет. Когда вы выключаете свет, энергии больше не хватает для нагрева нити накала, а потому лампочка не светит. Но куда в таком случае деваются фотоны, которые уже наполняют комнату?

Важно знать, что все предметы в комнате могут либо поглощать фотоны, либо отражать их, либо выпускать в виде иного излучения. Также свет может проходить через некоторые предметы.

Предметы поглощают свет определенных длин волн, но отражают свет других длин волн. Именно так возникает ощущение цвета. Например, мы понимаем, что какой-то предмет является красным, потому что он отражает волну света именно этой длины, а остальные волны поглощает и преобразует в основном в тепловую энергию.

Напоминаем, что скорость света составляет почти 300 000 000 м/с. Это значит, что когда вы выключили свет, то последние фотоны, выпущенные лампочкой, с огромной скоростью носятся по комнате и сталкиваются с окружающими вас предметами. Это происходит настолько быстро, что заметить этот процесс невозможно, но в конечном итоге свет будет поглощен предметами.

Но эта энергия не исчезает бесследно, а преобразуется в небольшое количество тепла в тех предметах, с которыми взаимодействовал свет. И эти предметы, например, стены, выпускают свет, но уже в инфракрасном диапазоне (по сути это тепловая энергия). А инфракрасный свет глаз человека видеть не может.

Поэтому, хотя вам кажется, что вы находитесь в полной тьме, на самом деле комната не становится темной. Она наполняется невидимым излучением.

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