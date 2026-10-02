Куди насправді зникають частинки світла, коли ви вимикаєте світло: відповідь може здивувати

Насправді кімната не стає повністю темною. Вона наповнюється невидимим випромінюванням.

Уявіть, що ви сидите в кімнаті без вікон із увімкненим світлом. Потім ви вимикаєте світло, і воно миттєво зникає. Навколо — повна темрява. Але куди ж у такому разі діваються фотони, частинки світла? Насправді відповідь простіша, ніж може здатися, пише IFLScience.

Нагадуємо, що видиме світло — це форма електромагнітного випромінювання, яке може сприймати людське око. Воно складається з фотонів, які, згідно із законами фізики, поводяться і як частинки, і як хвилі.

Ми можемо бачити всі предмети в кімнаті, адже фотони стикаються з ними, світло відбивається в наші очі, де його вловлюють нейрони, які потім передають сигнал до мозку для формування зображення.

Але слід розуміти, що електрична лампочка не накопичує світло. Наприклад, у старих лампочках є нитка розжарення, яка нагрівається, коли через неї проходить електричний струм, і випромінює видиме світло. Коли ви вимикаєте світло, енергії вже не вистачає для нагрівання нитки розжарення, а тому лампочка не світить. Але куди в такому разі діваються фотони, які вже наповнюють кімнату?

Важливо знати, що всі предмети в кімнаті можуть або поглинати фотони, або відбивати їх, або випромінювати у вигляді іншого випромінювання. Також світло може проникати крізь деякі предмети.

Предмети поглинають світло певних довжин хвиль, але відбивають світло інших довжин хвиль. Саме так виникає відчуття кольору. Наприклад, ми розуміємо, що якийсь предмет є червоним, тому що він відбиває світлову хвилю саме цієї довжини, а решту хвиль поглинає та перетворює переважно на теплову енергію.

Нагадуємо, що швидкість світла становить майже 300 000 000 м/с. Це означає, що коли ви вимкнули світло, останні фотони, випромінені лампочкою, з величезною швидкістю розлітаються по кімнаті й стикаються з предметами, що вас оточують. Це відбувається настільки швидко, що помітити цей процес неможливо, але в кінцевому підсумку світло буде поглинуте предметами.

Але ця енергія не зникає безслідно, а перетворюється на невелику кількість тепла в тих предметах, з якими взаємодіяло світло. І ці предмети, наприклад, стіни, випромінюють світло, але вже в інфрачервоному діапазоні (по суті це теплова енергія). А інфрачервоне світло людське око бачити не може.

Тому, хоча вам здається, що ви перебуваєте в повній темряві, насправді кімната не темніє. Вона наповнюється невидимим випромінюванням.

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