Подорож швидше за швидкість світла: варп-двигун можна створити, можливо, він уже існує

Деякі фізики не вважають технологію переміщення з надсвітловою швидкістю фантастикою. Припускається, що є ті, хто вже створив варп-двигун.

Хоча теорія відносності Ейнштейна забороняє переміщення в просторі з надсвітловою швидкістю, існує теоретична технологія, яка, здається, дозволяє це зробити. Вона називається варп-двигун, і зараз деякі фізики вважають, що ця технологія може стати реальністю. Можливо, її вже створили інопланетяни, пише Space.

Згідно зі спеціальною теорією відносності Ейнштейна, об’єкти, що мають масу, не можуть рухатися в просторі швидше за швидкість світла. Але в 1994 році фізик Мігель Алькуб’єрре запропонував спосіб обійти це обмеження. Замість того, щоб розганяти сам космічний корабель за допомогою рушійної установки до надсвітлової швидкості, можна викривляти простір-час навколо нього.

Теоретично варп-двигун дійсно може працювати. Він може створювати навколо космічного корабля варп-бульбашку. Власне, сам корабель нікуди не рухається, а переміщується бульбашка. Космічний корабель переміщується на величезні міжзоряні відстані за рахунок стиснення простору-часу перед бульбашкою та її розширення позаду неї. Це дозволяє досягти швидкості, яка перевищує швидкість світла.

Хоча матерія не може рухатися у просторі-часі швидше за світло, сам простір-час може це робити. Тому на ранніх етапах існування Всесвіту простір міг розширюватися настільки швидко, що деякі його регіони віддалялися один від одного швидше, ніж світло встигало подолати відстань між ними. Саме тому теоретично варп-двигуни можливі.

Теоретично варп-двигун дійсно може працювати. Він може створювати навколо космічного корабля варп-бульбашку. Власне, сам корабель нікуди не рухається, а переміщується бульбашка Фото: space.com

Деякі вчені вважають, що ця технологія вже існує і її використовують для переміщення між зірками високорозвинені інопланетяни. Припускається, що характерні сліди, які залишає варп-бульбашка під час переміщення, можна виявити в космосі.

Також деякі фізики вважають, що варп-двигун можна створити, але якщо це й станеться, то в дуже далекому майбутньому. Для цього потрібна екзотична матерія та від’ємна енергія, які теоретично обґрунтовані. Противники цієї ідеї вважають, що такий двигун не може існувати, адже він порушує відомі закони фізики.

Також незрозуміло, як керувати варп-двигуном і вимкнути його після досягнення пункту призначення.

Прихильники цієї технології наполягають, що її концепція узгоджується з відомими законами фізики, якщо створити варп-двигун, який дасть змогу розвивати швидкість, близьку до швидкості світла. Це також дозволить дуже швидко переміщатися між зірками. Хоча для цього знадобиться колосальна кількість енергії, яка в сукупності в сотні, а може й у тисячі разів перевищує річний обсяг енергії, що виділяється Сонцем.

Наразі варп-двигуни залишаються виключно предметом теоретичних дискусій. Але вчені намагаються з’ясувати, як можна було б розробити цю технологію так, щоб вона не порушувала законів фізики. Можливо, десь у космосі є інопланетяни, які розгадали цю загадку.

Інші новини науки