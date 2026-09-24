Астрономи вперше побачили, як мертва зірка поглинає речовину сусіднього гіганта (відео)

Нове дослідження дасть змогу краще зрозуміти природу таких загадкових зоряних об’єктів, як пульсари.

Вчені вперше спостерігали, як нейтронна зірка поглинає плазму, викрадену у сусідньої гігантської звичайної зірки зі швидкістю 540 000 км/год. Цей процес можна побачити на анімації нижче. Це дослідження відіграє важливу роль у розумінні природи різновиду нейтронних зірок під назвою пульсари, які народжуються після смерті масивних зірок. Тому їх іноді називають мертвими зірками, хоча насправді це дуже активні зірки, які є джерелом надзвичайно потужного рентгенівського випромінювання. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише IFLScience.

За допомогою космічного рентгенівського телескопа XRISM астрономи провели дослідження подвійної зоряної системи BP Південного Хреста, яка розташована на відстані приблизно 13 000 світлових років від нас.

Система складається із зірки Wray 977 класу "блакитний гіпергігант", яка за розмірами в 60 разів більша за Сонце, а за масою — в 40 разів. Поруч розташована нейтронна зірка GX 301-2, а точніше — пульсар, діаметром усього 20 км. Але це надзвичайно щільний об’єкт, що випромінює потужне рентгенівське випромінювання.

Астрономи спостерігали, як плазма, що виходить у вигляді зоряного вітру із зірки Wray 977, падає на пульсар. Фактично вчені вперше спостерігали, як речовина масивної зірки падає на нейтронну зірку. Розрахунки показали, що ця речовина падає на пульсар зі швидкістю 540 000 км/год. Коли пульсар проходить крізь особливо щільний потік речовини, у системі виникають потужні спалахи рентгенівського випромінювання.

Вчені з’ясували, як пульсар взаємодіє із зоряним вітром, утворює з нього акреційний диск навколо себе, а потім втрачає цей диск у міру того, як речовина падає на поверхню пульсара. І цей цикл повторюється знову і знову.

Нове дослідження дало змогу вперше детально простежити, як речовина зоряного вітру перетворюється на джерело енергії рентгенівського випромінювання.

Існує безліч загадок, пов’язаних із пульсарами. Дослідження процесу поглинання пульсаром речовини зірки-супутника може допомогти розгадати деякі з них.

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