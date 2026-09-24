Астрономы впервые увидели, как мертвая звезда поглощает вещество соседнего гиганта (видео)

Новое исследование позволит лучше понять природу таких загадочный звездных объектов, как пульсары.

Ученые впервые наблюдали, как нейтронная звезда поглощает плазму, украденную у соседней гигантской обычной звезды со скоростью 540 000 км/час. Этот процесс можно увидеть на анимации ниже. Это исследование играет важную роль в понимании природы разновидности нейтронных звезд под названием пульсары, которые рождаются после смерти массивных звезд. Поэтому их иногда называют мертвыми звездами, хотя на самом деле это очень активные звезды, которые являются источником очень мощного рентгеновского излучения. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет IFLScience.

С помощью космического рентгеновского телескопа XRISM астрономы провели изучение двойной звездной системы BP Южного Креста, которая находится на расстоянии примерно 13 000 световых лет от нас.

Система состоит из звезды Wray 977 класса голубой гипергигант, которая в 60 раз больше Солнца по размеру и в 40 раз больше по массе. Рядом находится нейтронная звезда GX 301-2, если точнее это пульсар, диаметром всего 20 км. Но это чрезвычайно плотный объект, выпускающий мощное рентгеновское излучение.

Астрономы наблюдали, как плазма, выходящая в виде звездного ветра из звезды Wray 977 падает на пульсар. По сути ученые впервые наблюдали, как вещество массивной звезды падает на нейтронную звезду. Расчеты показали, что это вещество падает на пульсар со скоростью 540 000 км/ч. Когда пульсар проходит через особенно плотный поток вещества, в системе возникают мощные вспышки рентгеновского излучения.

Ученые выяснили, как пульсар взаимодействует со звездным ветром, формирует из него аккреционный диск вокруг себя, а затем теряет этот диск по мере того, как вещество падает на поверхность пульсара. И этот цикл повторяется снова и снова.

Новое исследование позволило впервые детально проследить, как вещество звездного ветра превращается в источник энергии рентгеновского излучения.

Существует множество загадок, связанных с пульсарами. Изучение процесса поглощения пульсаром вещества звезды-компаньона может помочь решить некоторые из них.

Другие новости науки